Nationalspieler Voigtmann verlässt Moskau

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine verlässt Basketball-Nationalspieler Johannes Voigtmann (29) ZSKA Moskau und kehrt vorerst nach Deutschland zurück. Das gab der Spitzenklub aus der russischen Hauptstadt bekannt. Vier weitere Profis kehren ZSKA den Rücken.

"Die Handlungen stellen einen Verstoß gegen die Vertragsbedingungen und die Vereinsordnung dar, aber der Verein zeigt für die persönliche Situation jedes einzelnen Spielers Verständnis", teilte der Euroleague-Klub mit. Die Spieler gehen laut ZSKA "aus persönlichen Gründen im Zusammenhang mit der aktuellen Situation zwischen Russland und der Ukraine sowie deren möglichen Folgen".

Mit Tornike Shengelia (Georgien), Iffe Lundberg (Dänemark), Joel Bolomboy (Russland/USA), dem früheren Berliner Marius Grigonis (Litauen) und Voigtmann sind bereits fünf Spieler abgereist. Ihre Zukunft beim Klub werde geklärt, "wenn sich die politische und sportliche Situation in Europa wieder normalisiert".

In der Euroleague wird Moskau derweil erst einmal nicht mehr an den Start gehen, denn am Abend wurde bekannt, dass alle russischen Teams von der Liga suspendiert wurden.