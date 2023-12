Nationalspieler Steinert bleibt Erlangen erhalten

Christoph Steinert sieht seine Zukunft in Erlangen. Wie der Handball-Bundesligist am Montag mitgeteilt hat, ist der deutsche Nationalspieler und Rechtsaußen langfristig gebunden worden.

Der HC Erlangen bestätigte an diesem Montag, dass der bereits 33-jährige Christoph Steinert einen bis Sommer 2026 gültigen Vertrag unterzeichnet hat. Sein ursprüngliches Arbeitspapier wäre am Saisonende ausgelaufen.

"Steini ist eine wichtige Säule in unserer Mannschaft und kann durch seine Qualität und Erfahrung defensiv wie offensiv für entscheidende Akzente setzen", wird Erlangens Sportdirektor Raul Alonso hierzu zitiert. Steinert habe sich längst "zum festen Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft entwickelt und gilt als Vorbild für jüngere Handballer" - eben auch innerhalb des Kaders der Mittelfranken.

Rückraum- und Rechtsaußenspieler Steinert ist mit der deutschen Nationalmannschaft, für die er schon 24 Spiele absolviert hat, bei der WM im Januar 2023 Fünfter geworden. Er steht zudem im erweiterten Kader für die unmittelbar bevorstehende Heim-EM (10. bis 28. Januar).

Der gebürtige Berliner, der über Magdeburg, Minden, Leipzig schon zwischen 2017 und 2019 für Erlangen gespielt hat und nach seiner Rückkehr nach Magdeburg (2019 bis 2021) seither wieder für den HC aufläuft, bestreitet insgesamt bereits seine fünfte Saison für die Franken und zeichnet sich vor allem durch seine Vielseitigkeit aus.

Interessant: In dieser Saison, in der die Erlanger bislang schwach abschneiden und sich unten in Nähe der Abstiegszone befinden, hat sich Steinert auch bereits kritisch geäußert. Der vor Wochen auch verletzte Profi verlange selbst deutlich mehr, so der Routinier gegenüber "Dyn": "Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich laufe meiner Form der letzten Jahre definitiv hinterher. Da muss definitiv noch mehr kommen."