Nationalspieler Sengfelder geht nach Frankreich

Nach vier Jahren in Bamberg wechselte Nationalspieler Chris Sengfelder erst im vergangenen Sommer zum amtierenden Champions-League-Sieger aus Bonn. Nach nur einem Jahr ist seine Zeit im Rheinland schon wieder vorbei: Er unterschrieb bei JDA Dijon.

Chris Sengfelder, der erst zur vergangenen Saison aus Bamberg nach Bonn gewechselt war, zieht bereits nach einer Spielzeit bei den Telekom Baskets weiter. Der 29-Jährige geht nach Frankreich zu JDA Dijon, für den Power Forward ist es die erste Station im Ausland. Zumindest im Profibereich: Er spielte vor seiner professionellen Karriere bereits an zwei US-Colleges, an der Fordham University und der Boise State University. Anschließend debütierte er für Braunschweig in der BBL.

In Bonn war der EM-Bronzemedaillengewinner von 2022 in der vergangenen Saison Kapitän und lief wettbewerbsübergreifend in 56 Spielen für die Baskets auf. Dabei gelangen ihm 8,5 Punkte und 3,7 Rebounds im Schnitt. Bonns Sportdirektor Savo Milovic kommentiert den Abgang wie folgt: "Bei Chris verhält es sich ähnlich wie mit Harald Frey. Auch Chris hat sich in seiner Rolle als Kapitän immer voll in den Dienst der Mannschaft gestellt, wofür wir ihm dankbar sind. Eine unserer Lehren aus der vergangenen Saison ist jedoch, dass wir zwar breit aufgestellt waren, wir uns aber in den Spielertypen zu sehr ähnelten, wodurch uns die Variabilität fehlte."

Sengfelder trifft auf Obiesie

Milovic spricht dabei auch die zwei Neuzugänge Bähre und Soares auf den großen Positionen an, wodurch für Sengfelder kein Platz blieb: "Mit Till Pape, Jonathan Bähre und auch Rivaldo Soares haben wir nun drei Spieler, die sich auf dieser Position mit ihren Fähigkeiten ergänzen, was uns taktisch mehr Möglichkeiten bieten wird. Wir wünschen Chris Sengfelder viel Erfolg und alles Gute in seinem neuen Umfeld."

In Dijon trifft Sengfelder auch auf Joshua Obiesie, den er bereits aus dem DBB-Team kennt. Der 24-jährige Guard wechselte Anfang April nach Frankreich und verlängerte jüngst seinen Vertrag für die kommende Spielzeit. In der BBL lief Obiesie in der Vergangenheit für Frankfurt, München und Würzburg auf.

Ein Ex-Teamkollege Obiesies aus Frankfurter Tagen kehrt dagegen nach Würzburg zurück: Lukas Wank, Olympia-Teilnehmer von 2021, schließt sich nach einem Jahr in Oldenburg den Baskets an, die nach dem Einzug ins Halbfinale bereits einige Abgänge, unter anderem den von MVP Otis Livingston und Defensive Player of the Year Javon Bess, verkraften mussten.