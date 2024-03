Nationalspieler-Schmiede Bayer 04: Puerta profitiert als Nächster

Bei Bayer 04 kommt er nur selten zum Zug. Trotzdem steht Mittelfeldspieler Gustavo Puerta nun vor seinem Einstand in der A-Nationalmannschaft Kolumbiens. Damit würde der 20-Jährige die Reihe der Leverkusener Debütanten in dieser Saison nochmal erweitern.

Am Montag stand auf den Trainingsplätzen neben der Bay-Arena noch eine Einheit für die Mannschaft von Xabi Alonso an. Seitdem dürfen die Kicker des Tabellenführers für sechs Tage durchschnaufen, bevor nach der Länderspielperiode der straffe Saisonendspurt beginnt. Mit sieben Parten zwischen dem 30. März und dem 21. April. "Wir haben einen brutalen April", weiß Leverkusens Trainer, der seinen Profis deshalb eine letzte, außergewöhnlich lange Verschnaufpause gönnt.

Wobei nur wenige im Kader des Werksklubs wirklich in deren Genuss kommen. Schließlich wurden für die anstehenden Länderspiele sage und schreibe 20 (!) Akteure von Bayer 04 nominiert. Neben den an ihrem Comeback arbeitenden Nationalspielern Victor Boniface (Nigeria) und Arthur (Brasilien), die beide nach der Pause wieder zum Werkself-Kader stoßen könnten, sowie dem frisch am Oberschenkel verletzten Exequiel Palacios, der deshalb für den USA-Trip mit Argentinien absagte, sind Keeper Nummer 3 Niklas Lomb sowie die Dauerreservisten Timothy Fosu-Mensah und Ayman Aourir in Leverkusen vor Ort. Dazu kommen noch von den Akteuren, die ständig zum Aufgebot gehören, einzig der spanische Mittelstürmer Borja Iglesias und der deutsche Offensivakteur Jonas Hofmann, die nicht für ihr Land nominiert worden sind.

Starke Konkurrenz im Klub

Erstmals für die A-Nationalmannschaft Kolumbiens berufen wurde hingegen Gustavo Puerta. Was nur auf den ersten Blick durchaus überraschend kommt. Schließlich durfte der defensiv wie offensiv einsetzbare Mittelfeldspieler in diesem Kalenderjahr nur eine Spielminute mitwirken. Beim 3:0-Sieg gegen Bayern München wurde der U-20-Nationalspieler, der bislang auf fünf Kurzeinsätze in der Bundesliga zurückblicken kann, in der Schlussminute eingewechselt. Allerdings hat der Kolumbianer, der in der Europa League bei zwei Startelfeinsätzen (kicker-Noten 3 und 3,5) seine Sache in der Doppelsechs zweimal ordentlich erledigte, im Klub mit dem Schweizer Rekordnationalspieler Granit Xhaka, dem argentinischen Weltmeister Exequiel Palacios und dem deutschen Nationalspieler Robert Andrich auch überaus starke Konkurrenz.

Puertas Nominierung belegt, dass alle Spieler in einem Kader von dem Erfolg einer Mannschaft profitieren. Schließlich hatte der Akteur, den Bayer im Januar 2023 verpflichtet und direkt an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen hatte, zuletzt im Juni für sein Land gespielt, als er die kolumbianische Auswahl bei der U-20-WM als Kapitän ins Viertelfinale führte, in fünf Partien einen Treffer erzielte.

Testländerspiele gegen Spanien und Rumänien

Danach hatte der 20-Jährige nicht mehr das Trikot seines Heimatlandes getragen. Jetzt hat der Rechtsfuß die Möglichkeit, sich für einen Einsatz in den Testländerspielen gegen Spanien (in London) und Rumänien (in Madrid) zu empfehlen.

Kommt der zweikampfstarke und mit Tordrang ausgestattete Mittelfeldspieler zu seinem ersten Länderspiel, wäre er nach Robert Andrich (Deutschland), Victor Boniface und Nathan Tella (beide Nigeria), Alejandro Grimaldo (Spanien), Amine Adli (Marokko) und Jeremie Frimpong (Niederlande) der siebte Profi von Bayer 04, der in dieser Saison sein A-Nationalmannschaftsdebüt feiert.

Cup-Keeper Matej Kovar (23), der erneut in Tschechiens A-Auswahl berufen wurde, könnte im Fall eines Einsatzes die Zahl der Leverkusener Länderspiel-Debütanten in dieser Spielzeit gar auf acht erhöhen. Und der Werksklub damit seinen Ruf als Nationalspieler-Schmiede nochmal unterstreichen.