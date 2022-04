Nationalspieler Nowak und Bender wechseln DEL-Teams

Zwei Nationalverteidiger wechseln im Sommer den Klub innerhalb der DEL. So zieht es Marco Nowak zu den Eisbären Berlin, Iserlohn vermeldet den Zuzug von Tim Bender.

Die Iserlohn Roosters haben für die kommende Saison Nationalspieler Tim Bender verpflichtet. Der 27 Jahre alte Verteidiger, der zuletzt für die Nürnberg Ice Tigers gespielt hatte, kommt mit der Erfahrung von über 350 DEL-Partien und vier Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft nach Iserlohn. Das teilte der Verein aus dem Sauerland am Mittwoch mit.



"Wir freuen uns, dass wir einen Spieler von seinem Format für unseren Klub begeistern konnten. Seine Nominierung für die Nationalmannschaft kommt nach dieser Saison ja nicht von ungefähr", erklärte Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Roosters.

Nowak wechselt zum Meister

Auch Nationalspieler Marco Nowak verlässt die Düsseldorfer EG zum zweiten Mal und sucht eine neue Herausforderung. "Nach insgesamt elf Jahren in Düsseldorf möchte ich mit 31 Jahren noch einmal etwas anderes machen. Ich hoffe, die DEG-Fans verstehen meine Entscheidung", wird Nowak in einer Mitteilung der zitiert.



Der gebürtige Dresdener, der in der Schlussphase der Saison und beim Düsseldorfer Play-off-Aus wegen einer Handverletzung fehlte, hatte von 2007 bis 2012 und nach vier Jahren bei den Nürnberg Ice Tigers ab 2016 wieder für die DEG gespielt. Schon Mitte Januar hatte das Fachmagazin "Eishockey News" vermeldet, dass der Rechtsschütze zu Meister Eisbären Berlin wechseln wird, wo er einen Vertrag für mehrere Jahre unterschrieben hat.