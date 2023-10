Nationalspieler-Boom bei Bayer: Die nächste Kirsche für Frimpong

Der Erfolg von Bayer 04 schlägt sich jetzt noch stärker bei den Nationalmannschaftsberufungen nieder. Neben DFB-Neuling Robert Andrich wurden 16 Akteure für Auswahlteams nominiert. Für Jeremie Frimpong ist es die dritte Kirsche auf seiner dieswöchigen Fußball-Sahnetorte.

Wie fühlt es sich an, wenn Weihnachten und Ostern in eine Woche fallen? Frimpong kann dies wahrscheinlich sehr gut beschreiben. Türmen sich doch für den 22-Jährigen in den jüngsten fünf Tagen die positiven Nachrichten.

Erstmals unter Koeman im Aufgebot

So wurde der offensive Rechtsverteidiger von Bayer 04 am Freitag von Bondscoach Ronald Koeman ins endgültige Aufgebot der niederländischen Nationalmannschaft für die Länderspiele im Oktober berufen. Für den WM-Fahrer Frimpong, der noch immer auf seinen ersten Einsatz für die Elftal wartet, eine Premiere unter dem nach dem Turnier in Katar auf Luis van Gaal gefolgten Nationaltrainer.

Die Nominierung stellt für Frimpong die schon dritte Kirsche auf seiner dieswöchigen Fußball-Sahnetorte dar. Die erste bekam er zum Wochenbeginn mit seiner lukrativen Vertragsverlängerung bis 2028 serviert. Die zweite setzte er selbst auf die Torte, indem er beim Leverkusener 2:1-Sieg im norwegischen Molde in der Europa-League den zweiten Treffer der Werkself erzielte.

Alonso: "Ein Spezialist auf seiner Position"

Aktionen, die bei seinem Trainer für Freude sorgen. "Ich bin mit ihm zufrieden. Er hat sich den neuen Vertrag total verdient. Er war immer ein sehr wichtiger Spieler für mich. Ich erinnere mich an die ersten zwei Monate in Leverkusen: Da hatte er einen super Einfluss auf unser Spiel. Er ist ein Spezialist auf seiner Position", urteilt Xabi Alonso, "auch gegen Molde hat er es sehr gut gemacht."

Der Baske sieht bei seinem Schienenspieler im 3-4-3 trotz dessen starker Leistungen offensichtlich noch deutliches Steigerungspotenzial. "Er ist jung. Wir wollen ihm jeden Tag helfen, erwachsener zu spielen und professionell zu sein", erklärt der 41-Jährige, "wir sind sehr froh, dass wir ihn hier haben."

Frimpong hat in Leverkusen bereits gewaltige Schritte gemacht, sich zum absoluten Leistungsträger entwickelt und soll also noch besser werden, nochmal an Stärke zulegen.

Im Idealfall aus Leverkusener Sicht schon am Sonntag gegen den 1. FC Köln. Mit einem Sieg im Derby, am besten auch noch mit einem Treffer oder einer Vorlage, könnte der Niederländer die Kirschen vier, fünf und sechs auf seiner Torte platzieren und damit dafür sorgen, dass er diese Woche sicherlich nicht so schnell vergessen wird.