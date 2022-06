Nationalspieler bleibt beim TuS: Arsten bindet Torwart-Juwel Jaylen Hofmann

Gute Neuigkeiten für den Bremer Oberligisten TuS Komet Arsten: Wie der Verein am Freitag bekanntgab, wird Jaylen Hofmann - Nationalkeeper Afghanistans - weiterhin das Tor des TuS hüten.

Seit Anfang April gehört Jaylen Hofmann mehr oder weniger nun schon zum Kader des Bremer Oberligisten TuS Komet Arsten. Ursprünglich wollte sich der Nationaltorhüter Afghanistans, der Ende letzten Jahres im Freundschaftsspiel gegen Indonesien erstmals im Kader der Nationalmannschaft stand, bei Komet nur fithalten, ehe er sich zum Saisonwechsel einen neuen Verein suchen würde. Aus dieser Übergangs- ist nun aber eine Dauerlösung geworden, das gab der Verein am Freitag via Facebook bekannt.

Nach dem Ausfall von Felipe Aurelio Schmidt stand Komet im Endspurt der vergangenen Saison plötzlich ohne Torhüter dar - es musste improvisiert werden. Hofmann hatte zuvor zwar erst zweimal mit dem Team trainiert, wurde jedoch prompt angemeldet und stand wenige Tage später erstmals im Kasten. Nach dem erfolgreichen Debüt absolvierte der 18-Jährige auch alle restlichen vier Partien. Nun haben sich Spieler und Verein auf einen festen Wechsel geeinigt.

"Eine hervorragende Basis"

"Jaylen hat seine Sache im Saisonfinale außerordentlich gut gemacht. Er wurde ins kalte Wasser geworfen, war gefordert und hat geliefert. Jaylen ist fussballverrückt, ehrgeizig und lernwillig, was eine hervorragende Basis ist, um sich bei uns weiterzuentwickeln", lobt Torwarttrainer Tim Meyer seinen neuen Schützling.

Auch Hofmann blickt zuversichtlich auf das neue Kapitel in Arsten: "Ursprünglich wollte ich mich bei Komet nur fit halten, allerdings stellte sich schnell heraus, dass die Möglichkeiten beim TKA für mich ideal sind. Das Niveau ist sehr hoch, wir haben im Training immer um die 20 Spieler und dort ist richtig Feuer drin. Es wird jede Woche separat mit uns Keepern gearbeitet, zudem bin ich vom Team extrem gut aufgenommen worden und habe hier bereits mit einigen Jungs in der Jugend gespielt. Ich freue mich riesig auf die neue Saison", so Hofmann.