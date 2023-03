Nationalspieler Arnold? "Verdient hätte er es allemal"

Einst war er der jüngste, inzwischen ist er der vielleicht außergewöhnlichste Spieler der Vereinsgeschichte. Für Maximilian Arnold ist das kommende Spiel ein besonderes - in der Karriere soll es überdies noch viele weitere Höhepunkte geben.

Der Satz steht für sich, und das nicht erst seit neuestem. "Er ist ein unheimlich wichtiger Spieler für uns", lobt kein Geringerer als Sebastian Schindzielorz. Der Wolfsburger Sportdirektor bringt damit zum Ausdruck, was alle rund um den VfL inklusive Trainer Niko Kovac von Maximilian Arnold halten.

Am kommenden Samstag steht ein besonderes Spiel an, in gewisser Weise schließt sich ein Kreis für den Mittelfeldakteur. Gegen den FC Augsburg, Wolfsburgs Gegner an diesem Spieltag, hatte Arnold einst sein erstes Bundesligaspiel überhaupt bestritten. Dies geschah vor fast elfeinhalb Jahren, genau am 26. November 2011. Beim damaligen 0:2 der Wölfe in Augsburg verhalf ihm seinerzeit Meistertrainer Felix Magath zum Debüt auf der großen Bühne - per Einwechslung in der 86. Minute für den damaligen Wolfsburger Makoto Hasebe. Im Alter von exakt 17 Jahren und 183 Tagen wurde Arnold damit zum bisher jüngsten Wolfsburger in der Bundesliga.

Es folgte eine Erfolgsgeschichte in Grün-Weiß für den gebürtigen Riesaer, der 2009 aus der Jugend von Dynamo Dresden ins Nachwuchsleistungszentrum nach Wolfsburg wechselte. Dort und im gesamten Klub ist Arnold inzwischen Vorzeige- und Identifikationsfigur. 309 Spiele absolvierte er mittlerweile in der 1. Liga und schoss dabei 39 Tore. Hinzu kommen unter anderem Einsätze im Pokal (27, zwei Tore) in der Champions League (16/1), der Europa League (17/1) und der Europa League-Qualifikation (drei Spiele). Maximilian Arnold ist mit gerade erst 28 Jahren Rekordspieler des VfL.

Kein freiwilliger Rücktritt

In der außergewöhnlichen Karriere des jungen, mehrfachen Familienvaters soll es überdies noch weitere Höhepunkte geben - nicht nur im Trikot des VfL, wo er noch bis 2026 unter Vertrag steht. Die jüngste Nichtberücksichtigung im DFB-Team schmerzt, doch Arnold ist niemand, der sich beleidigt von der Auswahl abwendet. "Die Hoffnung sollte man nie aufgeben", erklärte der dreimalige Nationalspieler jüngst und schloss einen freiwilligen Rücktritt kategorisch aus.

Nach seinem A-Mannschafts-Debüt 2014 hatte der Kapitän der U-21-Europameistermannschaft von 2017 sieben Jahre später in zwei WM-Qualifikationsspielen ein Comeback im Adler-Trikot gegeben und bei zwei weiteren Nations-League-Spielen 2022 immerhin noch zum Aufgebot gehört. Und nun? Herrscht erst einmal Funkstille mit Hansi Flick. "Ich würde ihm wünschen, dass er für Deutschland aufläuft", sagt Sebastian Schinzielorz. "Die Bewertung liegt aber allein beim Bundestrainer, verdient hätte Maximilian es allemal."