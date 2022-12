Nationalmannschaft wohnt während der WM nördlich von Sydney

Die deutsche Nationalmannschaft wird während der WM 2023 ihr Teamquartier nördlich von Sydney aufschlagen. Die FIFA veröffentlichte am Montag eine Liste der Basislager.

Wohnen werden die Vize-Europameisterinnen im Resort "Mercure Kooindah Waters" in der Ortschaft Wyong im australischen Bundesstaat New South Wales rund 100 Kilometer nördlich von Sydney. Das Trainingsgelände der deutschen Frauen befindet sich nur wenige Kilometer südlich: Das "Central Coast Regional Sporting & Recreation Center" bietet neun Trainingsplätze sowie mehrere Trainings- und Funktionsgebäude.

Die deutschen Frauen spielen bei der WM 2023 in der Gruppe H gemeinsam mit Marokko, Kolumbien und Südkorea. Die Auftaktpartie der DFB-Elf am 24. Juli (19.30 Uhr Ortszeit, 10.30 Uhr MESZ) gegen Marokko steigt in Melbourne. Am zweiten Spieltag trifft der zweimalige Titelträger in Sydney auf Kolumbien (11.30 MESZ), das Gruppenfinale steigt am 3. August (12 Uhr MESZ) in Brisbane gegen Südkorea.

Als Titelverteidiger werden in Down Under die USA an den Start gehen. Die USA führen die FIFA-Weltrangliste der Frauen an, Deutschland auf Rang drei gehört zum engeren Favoritenkreis.

jer