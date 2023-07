Nationalmannschaft bereitet sich bei den New England Patriots vor

Der DFB und die New England Patriots haben für den anstehenden Herbst eine Kooperation vereinbart. Die Nationalmannschaft wird das Trainingsgelände der NFL-Franchise nutzen - und umgekehrt.

Das Practice Field der New England Patriots vor den Toren des Gillette Stadiums in Foxborough. picture alliance / Newscom

Wie der DFB am Mittwoch mitteilte, wird sich die Nationalmannschaft auf das im Rahmen der USA-Reise stattfindende Länderspiel in Hartford (Connecticut) gegen die USA (14. Oktober, 21 Uhr, MESZ) auf dem Trainingsgelände der Patriots vorbereiten. Das Practice Field New Englands liegt in unmittelbarer Nähe zum Gillette Stadium in Foxborough (Massachusetts), in dem die Patriots ihre Heimspiele austragen.

Das Trainingsgelände dient aber nicht nur den Patriots, sondern auch den Fußballern der New England Revolution, die in der Major League Soccer spielen. Die "Revs" sind eines der ältesten Teams der USA und gehörten zu den Gründungsmitgliedern der MLS.

Die sportliche Unterstützung geht aber nicht nur in eine Richtung. Denn im Gegenzug werden die Patriots, die am. 12 November in Frankfurt (Main) auf die Indianapolis Colts treffen werden, ihre Vorbereitung auf dem DFB-Campus absolvieren.

Laut Holger Blask, Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG, war der DFB bereits in den vergangenen Jahren im Austausch mit Teams aus der NFL gestanden, um sich im sportlichen Bereich zu unterstützen und voneinander zu lernen. "Jetzt sind wir sehr stolz darauf, mit einem der erfolgreichsten NFL-Teams überhaupt zusammenzuarbeiten. Die New England Patriots haben den Sport in den vergangenen beiden Jahrzehnten mitgeprägt und entscheidend zur Popularität des American Football, auch über die USA hinaus, beigetragen."

Die New England Patriots wurden ursprünglich in Boston als Boston Patrios gegründet, seit 1970 firmieren sie unter ihrem heutigen Namen. Mit sechs Titeln sind sie gemeinsam mit den Pittsburgh Steelers das erfolgreichste NFL-Team in der Super-Bowl-Ära.