Nationalmannschaft absolviert EM-Trainingslager in Thüringen

Die deutsche Nationalmannschaft wird sich mit einem Trainingslager in Thüringen auf die Heim-EM vorbereiten. Die Entscheidung hat offenbar mehrere Hintergründe.

Die deutsche Nationalmannschaft wird sich in Thüringen auf die Heim-EM vorbereiten. Wie der DFB am Freitag mitteilte, bezieht die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann vom 26. bis 31. Mai ein vergleichsweise kurzes Trainingslager im Golfresort Weimarer Land in Blankenhain, rund 30 Kilometer entfernt von der Landeshauptstadt Erfurt. Im Anschluss ist im süddeutschen Raum ein Testspiel geplant, Ort und Gegner stehen noch nicht fest.

Während des Turniers ist - wie schon bei der EM 2021 - das adidas-Gelände in Herzogenaurach das Basisquartier. Damals hatte Joachim Löw vor seinem letzten Turnier als Bundestrainer ein neuntägiges Trainingslager in Seefeld bezogen.

"Wir gehen mit der Nationalmannschaft ganz bewusst in den Osten Deutschlands, bevor wir unser Quartier im Süden des Landes beziehen", sagte Sportdirektor Rudi Völler in einer Mitteilung des Verbandes. Die EM solle nicht nur in den zehn Spielorten stattfinden, "sondern in ganz Deutschland. Es wird eine EM für alle."

Das Resort in Thüringen verfügt über hauseigene Trainingsanlagen und ist während der EM das Basiscamp der englischen Auswahl. "Wir finden im Weimarer Land perfekte Bedingungen vor, um uns auf die großartige Aufgabe Heim-EM vorzubereiten", wird Nagelsmann in der DFB-Mitteilung zitiert: "Auch abseits des Trainingsplatzes können wir die Tage im Weimarer Land bestmöglich nutzen, um uns als Mannschaft auf die Europameisterschaft einzustimmen und einzuschwören."

Beim Turnier benötige man "einen ganz besonderen Teamgeist, um weit zu kommen". Vor der Nominierung des EM-Kaders stehen für Nagelsmann noch die Länderspiele in Lyon gegen Frankreich (23. März) und in Frankfurt gegen die Niederlande (26. März) auf dem Programm.

Für Thüringens Wirtschaftsminister Wolfang Tiefensee ist die Quartier-Wahl "ein toller Auftakt für die Heim-EM". Das Bundesland wolle die internationale Aufmerksamkeit vor und während des Turniers zur Werbung in eigener Sache nutzen. "Wir werden uns einer breiten überregionalen Öffentlichkeit als weltoffenes Sport- und Tourismusland präsentieren."