Nationalkeeperin Berger wechselt von Chelsea in die USA

Ann-Katrin Berger verlässt nach über fünf Jahren den FC Chelsea und wagt wie zuvor Nationalelf-Kollegin Felicitas Rauch den Weg in die boomende US-Liga, wo sie zukünftig für den NJ/NY Gotham FC aufläuft.

Felicitas Rauch (North Carolina Courage) hat es vorgemacht, Maximiliane Rall (Chicago Red Stars) und Marie Müller (Portland Thorns FC) folgten. Und die Anziehungskraft der finanzstarken US-amerikanischen National Women's Soccer League, kurz NWSL, auf deutsche Spielerinnen hält an.

Am Freitagabend verkündete der Klub NJ/NY Gotham FC aus New Jersey die Verpflichtung von Ann-Katrin Berger. Die 33 Jahre alte deutsche Torhüterin wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Chelsea in die USA. Wie der Verein aus dem Großraum New York mitteilte, werde für Berger eine nicht genannte Ablösesumme fällig.

"Ich freue mich unglaublich, in dieser Saison zu Gotham FC zu wechseln", wird Berger in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Die NWSL ist derzeit eine der Top-Ligen der Welt und ich freue mich sehr, an diesem Wettbewerb teilzunehmen und ein Teil dieser Liga zu sein." Juan Carlos Amoros, Cheftrainer von Gotham FC, freut sich derweil über eine "sehr starke und erfahrene Torhüterin", die bereits "internationale Erfahrung" gesammelt und "auf höchstem Niveau konstant wirklich gute Leistungen gezeigt" habe.

Seit Januar 2019 war Berger für die Blues aufgelaufen, hinter Hannah Hampton blieb ihr zuletzt aber nur die Rolle der Nummer zwei. Zudem steht noch die schwedische Nationalkeeperin Zecira Musovic im Chelsea-Kader.

Viermal gewann Berger mit den Londonerinnen die englische Meisterschaft, in diesem Jahr ist eine Wiederholung ungewisser denn je. Im Champions-League-Halbfinale treffen die Engländerin am 20. und 27. April auf den Topfavoriten FC Barcelona.

Zuletzt sorgte Trainerin Emma Hayes, die im Sommer die US-amerikanische Nationalmannschaft übernimmt, mit der Aussage für Aufsehen, dass Liebesbeziehungen zwischen Spielerinnen "unangemessen" seien.

Berger ist mit ihrer nun ehemaligen Teamkollegin Jess Carter liiert. Dem Vernehmen nach soll die Stimmung im Klub nicht erst seit Hayes' Bemerkung angespannt sein.

In der Nationalelf durfte sicher Berger zuletzt gegen Island bewähren (kicker-Note 3). Für eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris besitzt sie gute Karten, hinter Merle Frohms dürfte sie als Nummer zwei mitfahren.