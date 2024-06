Nationaler Supercup angesetzt - mit einer historischen Premiere

Die Handball-Bundesliga hat am Freitag die beiden nationalen Supercups zeitgenau angesetzt. Am 31. August kommt es in Düsseldorf zu einer historischen Premiere.

Die Paarungen standen schon länger fest: Bei den Männern trifft im nationalen Supercup Meister SC Magdeburg auf den amtierenden Vizemeister Füchse Berlin - weil der SCM selbst den DHB-Pokal gewann. Bei den Frauen stehen sich derweil die deutschen Meisterinnen der SG BBM Bietigheim unter ihrem neuen Namen HB Ludwigsburg und die Pokalsiegerinnen der TuS Metzingen gegenüber.

Dass die beiden Großereignisse von HBL und HBF allerdings in direkten Zusammenhang gebracht werden, sorgt für eine historische Premiere: Erstmals wird der Supercup der Frauen und Männer am gleichen Ort sowie am gleichen Tag ausgetragen. Beide Ligen eröffnen die Saison 2024/25 am 31. August 2024 in Düsseldorf.

"Diese Weiterentwicklung des Events hatten HBL und HBF gemeinsam mit D.SPORTS angestrebt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen also vier Topteams in zwei Spielen an einem Handballabend im PSD BANK DOME in Düsseldorf zu sehen", heißt es in einer wortgleichen Pressemitteilung beider Ligen.

Die Vorfreude auf das Event scheint groß, bereits 4000 Tickets wurden dafür abgesetzt. Eintrittskarten für das Großereignis können bereits ab elf Euro erworben werden.

Revanche für die Füchse?

Der nationale Supercup der Frauen in Düsseldorf steigt ab 15.30 Uhr. Dann werden in der Neuauflage des diesjährigen Pokalfinals auch zahlreiche Nationalspielerinnen auf der Platte stehen, die kurz zuvor erst an den Olympischen Spielen in Paris teilgenommen hatten.

Ab 18.30 Uhr trifft dann der mögliche Triple-Sieger aus Magdeburg, der an diesem Wochenende noch das Final Four der Champions League in Köln bestreitet und das erste nationale Double seit 1984 bereits eingetütet hat, auf die Füchse Berlin. Der Vizemeister wird sich dann für mehrere schmerzhafte Niederlagen in der vergangenen Saison revanchieren wollen - darunter auch das Finale der Klub-Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien.

Wie die HBL außerdem ankündigte, wird sie am 31. August auch die Nachwuchsspieler der Saison 2023/24 aus beiden Bundesligen, den Nachwuchstrainer der Saison sowie das Schiedsrichtergespann der Saison auszeichnen. Auch die HBF kürt die besten Spielerinnen der abgelaufenen Spielzeit.