Nationalelf zum Jahresabschluss in Österreich

Die deutsche Nationalmannschaft wird das Länderspieljahr 2023 mit einem Duell gegen Österreich in Wien beenden. Das teilte der DFB am Freitag mit.

Insgesamt sechs Länderspiele wird die deutsche Nationalmannschaft in diesem Jahr noch bestreiten. Seit Freitag steht auch fest, dass das DFB-Team im letzten Test vor Beginn des EM-Jahres 2024 auf Österreich trifft. Das Spiel gegen die Mannschaft des deutschen Teamchefs Ralf Rangnick findet am 21. November im Ernst-Happel-Stadion in Wien statt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Deutschland und Österreich trafen bislang 40 Mal aufeinander. 25 Mal siegte die deutsche Nationalmannschaft, neunmal die österreichische, sechs Partien endeten unentschieden. Das jüngste Aufeinandertreffen im Juni 2018 in Klagenfurt konnte Österreich nach einer langen Durststrecke mit 2:1 für sich entscheiden.

Im November wird es zuvor noch ein Heimspiel der deutschen Nationalmannschaft geben, das zeitnah bekannt gegeben wird, so der DFB.

Heimspiel-Doppelpack im September

Der Fahrplan bis dahin steht bereits: Im September trifft Deutschland zunächst auf Japan. Das Spiel gegen den viermaligen Asienmeister findet am 9. September (20.45 Uhr) in Wolfsburg statt. Am 12. September (21 Uhr) testet die DFB-Elf gegen Frankreich - in Dortmund, einem der zehn Spielorte der EM 2024 in Deutschland.

USA-Reise im Oktober, Auslosung Anfang Dezember

Im Oktober geht das DFB-Team dann auf USA-Reise. Nach dem Auftakt gegen die USA am 14. Oktober (21 Uhr) in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut spielt das Team von Bundestrainer Hansi Flick am 17. Oktober in Philadelphia gegen Gold-Cup-Sieger Mexiko (2 Uhr).

Am 2. Dezember werden in Hamburg die Gruppen für die Heim-EM 2024 ausgelost.