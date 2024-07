Nationalelf veröffentlicht offenen Brief

"Wir haben Eure Zuneigung in den vergangenen Jahren vermisst. Jetzt haben wir sie uns wieder erarbeitet": Nach dem EM-Aus hat sich die deutsche Nationalmannschaft am Samstag mit einem offenen Brief an ihre Fans gewandt.

Am Samstag war großer Abreisetag in Herzogenaurach. Wie Julian Nagelsmann auf seiner letzten Pressekonferenz verriet, verließ Kapitän Ilkay Gündogan als Letzter das Teamquartier, danach machten sich die Spieler und Staff-Mitglieder in Kleinbussen oder Privatwagen auf den Nachhauseweg. Am Tag zuvor war die Heim-EM für die deutschen Nationalspieler zwei Spiele früher zu Ende gegangen als erhofft: nach 125 emotionalen Minuten im Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n. V.).

Nach einer kurzen Nacht veröffentlichte der DFB am Samstagnachmittag auf seiner Website einen offenen Brief, in dem sich die Mannschaft an ihre Fans wendet - und ihnen ihren Dank ausspricht. Der Brief, der den Titel "Danke, Deutschland" trägt, im Wortlaut:

Liebe Fans,

wir wollten Euch und uns bei dieser Heim-Europameisterschaft den Titel schenken. In Deutschland. Für Deutschland. Das haben wir nicht geschafft. Und das tut uns richtig weh.

Aber von diesem Turnier wird etwas bleiben.

Was bleibt, sind Eure Emotionen. Wie Ihr uns angefeuert, gefeiert und durchs Turnier getragen habt bis ins Viertelfinale. Wir haben Eure Begeisterung, Eure Zuneigung in den vergangenen Jahren vermisst. Jetzt haben wir sie uns wieder erarbeitet und in jedem Moment gespürt.

Was bleibt, sind auch die Bilder. Von Euch, jubelnd auf den Straßen, in den Stadien, in den Fan Zones, in den Wohnzimmern, in unseren Trikots, in Weiß genauso wie in Pink-Lila. Ihr wart völlig losgelöst.

Und hoffentlich bleibt von uns, wie wir für Euch gespielt, gekämpft und getroffen haben. Gegen Spanien leider nicht oft genug.

Ihr habt diese Europameisterschaft zu einer Heim-Europameisterschaft gemacht. Genau, wie wir uns das gewünscht haben. Vielen Dank für drei fantastische Turnierwochen. Es war uns eine Freude.

Eure Nationalmannschaft