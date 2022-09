Nationalelf testet vor der WM im Oman

Die deutsche Nationalmannschaft um Bundestrainer Hansi Flick (57) bezieht kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft im Winter in Katar ein Kurztrainingslager in der Region.

Vom 14. bis zum 18. November wird sich der DFB-Tross dann in Maskat, der Hauptstadt des Omans, auf die WM vorbereiten. Das erste Gruppenspiel in Katar steht dann am 23. November gegen Japan an. Vorher gibt es aber noch einen abschließenden Härtetest: Flick und sein Team treffen am 16. November auf die Auswahl von Gastgeber Oman.

Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie, wird wie folgt zitiert: "Wegen der Verlegung der WM in den Winter ist die Vorbereitung auf das Turnier anders als bei vergangenen. Wir haben nur wenig Zeit. Die Spieler kommen aus dem laufenden Bundesliga-Spielbetrieb, und uns war es wichtig, dass sie sich in der WM-Region akklimatisieren können. Mit dem Oman konnten wir einen guten Gegner für den letzten Test vor dem Turnierstart gewinnen und finden sportlich optimale Bedingungen vor."

Bundestrainer Hansi Flick hatte zuletzt die Deutsche Fußball Liga deutlich dafür kritisiert, den letzten Bundesliga-Spieltag nicht verschoben oder zumindest die Sonntagsspiele auf Samstag verlegt zu haben.