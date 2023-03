Nationalelf, Champions League, Titel: Lacroix hat große Ziele

Nach seinem kometenhaften Aufstieg in seinem Premierenjahr beim VfL Wolfsburg galt es nur als Frage der Zeit, bis Maxence Lacroix bei einem Spitzenklub landet. Doch daraus wurde (noch) nichts. Der 22-Jährige blickt im kicker-Interview auf eine schwierige Phase zurück und mit großen Zielen in die Zukunft - die womöglich fernab von Wolfsburg liegt.

In den zurückliegenden Monaten wollte Maxence Lacroix nicht sprechen, sämtliche Interview-Anfragen blockte der Franzose ab. Seine nachlassenden Leistungen, die Ende des vergangenen Jahres im Verlust des Stammplatzes mündeten, ließen den Wolfsburger verstummen. "Natürlich war ich zuletzt nicht sonderlich glücklich", berichtet Lacroix im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe). "Aber um das zu verändern, musste ich nicht reden, sondern dem Coach auf dem Trainingsplatz zeigen, dass ich da bin."

Der 22-Jährige präsentiert sich gereift, wozu die vergangenen Monate gewiss beigetragen haben. "Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich längere Zeit auf der Bank sitze", sagt der Innenverteidiger. "Ich musste lernen, damit umzugehen. Heute kann ich sagen: So viel wie in dieser Saison habe ich noch nie gelernt."

Die Emotionen nach der Auswechslung gegen Bayern

Seit dieser Spielzeit ist Lacroix dritter Kapitän beim VfL, "ich weiß, dass ich ein Vorbild sein muss". Was ihm zuletzt gegen den FC Bayern (2:4), als er nach rund einer halben Stunde ausgewechselt wurde, nicht gelang. Er stapfte wütend in den Kabinengang, konnte erst durch Mitspieler Josuha Guilavogui gebremst werde. "Ich habe schnell gemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe, bin zur Bank gegangen und habe mich entschuldigt. Ich weiß, dass mir das nicht mehr passieren darf."

Ich möchte mit meiner Mannschaft möglichst jedes Jahr in der Champions League dabei sein. Auch weil Nationaltrainer Didier Deschamps darauf schaut. Maxence Lacroix

Vielmehr will Lacroix wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen, und dabei setzt sich der Verteidiger die höchsten Ziele. "Ich weiß um meine Qualität, ich will das Top-Level erreichen und französischer Nationalspieler werden." Und: "Ich möchte mit meiner Mannschaft möglichst jedes Jahr in der Champions League dabei sein. Auch weil Nationaltrainer Didier Deschamps darauf schaut. Alle Spieler in der Nationalmannschaft spielen Champions League."

Doch ist dieses Ziel mit dem VfL Wolfsburg zu erreichen? Könnte sich Lacroix auch mit der Conference League anfreunden, die beim Tabellensiebten aktuell am realistischsten erscheint? "Nur schwer", sagt der Defensivmann. "Mein Anspruch ist es, so weit oben wie möglich zu spielen. Ich will Titel gewinnen."

Gedanken macht sich Lacroix erst im Sommer

2021 wollte Lacroix zu RB Leipzig wechseln, im Sommer könnte ein Abschied zwei Jahre vor seinem Vertragsende in Wolfsburg zum Thema werden. Öffentlich beschäftigen will er sich damit aber nicht. "Das werden wir im Sommer sehen, nicht jetzt. Ich bin total glücklich hier, fühle mich wohl, wir haben Ziele als Klub und als Team. Darauf konzentriere ich mich zu 100 Prozent."

Thomas Hiete

Im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe, ab Mittwochabend auch als eMagazine) spricht Maxence Lacroix außerdem über die Reaktion seiner Mutter auf den Ausraster gegen Bayern, er berichtet, wie VfL-Trainer Niko Kovac ihm geholfen hat und was er Abwehrkollege Micky van de Ven für die Zukunft rät.