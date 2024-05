Rookie-Goalie trumpft auf: Die Oilers treffen auf Angstgegner Vancouver

Mit einem unerwarteten Matchwinner machen die Vancouver Canucks eine Playoff-Serie mit den Edmonton Oilers perfekt. Und der Titelverteidiger verhindert das Aus. Die NHL am Samstagmorgen.

Die Edmonton Oilers treffen beim Kampf um ihren ersten Stanley-Cup-Triumph seit 1990 im Viertelfinale auf den einzigen Gegner, der in der Pacific Division vor ihnen gelandet war: Die Vancouver Canucks entschieden ihre Auftaktserie gegen die Nashville Predators im sechsten Spiel mit einem 1:0-Auswärtssieg. Die Oilers hatten die Los Angeles Kings bereits mit 4:1 ausgeschaltet.

Der Schweizer Pius Suter erzielte in der Nacht auf Samstag (MESZ) 99 Sekunden vor dem regulären Ende den Treffer des Tages in der Bridgestone Arena, als Matchwinner durfte sich aber noch ein anderer fühlen: Arturs Silovs, ein 23 Jahre junger Lette, erarbeitete sich mit 28 Paraden zu einem perfekten Zeitpunkt den ersten Shutout seiner noch jungen NHL-Karriere. Der Rookie war als dritter Torhüter der Canucks in die Serie gestartet, ist seit Spiel 4 aber als Startspieler gefragt, weil sich Thatcher Demko und Casey DeSmith verletzt hatten.

Für die Oilers waren die Canucks in dieser Saison ein echter Angstgegner. Alle vier Duelle gingen verloren bei insgesamt 7:21 Toren. "Das wird eine echte Herausforderung", findet Vancouvers Verteidiger Ian Cole dennoch. "Gerade wenn man zwei Typen wie McDavid und Draisaitl hat. Sie machen jedes Mal, wenn sie auf dem Eis sind, den Unterschied."

In der ersten Playoff-Runde galt das in jedem Fall: Connor McDavid kam in den fünf Duellen mit den Kings auf satte zwölf Scorerpunkte (ein Tor/elf Vorlagen), Leon Draisaitl auf zehn (5/5). Auch in den verlorenen Hauptrunden-Spielen gegen die Canucks waren beide Edmontons Punktegaranten (Draisaitl vier, McDavid drei Scorerpunkte).

Stars vergeben ersten Matchball in Las Vegas

Nachsitzen müssen dagegen die Dallas Stars, die ihren ersten Matchball bei den Vegas Golden Knights vergaben. Der Titelverteidiger erkämpfte sich mit einem 2:0 auf heimischem Eis ein Entscheidungsspiel in Dallas. Adin Hill hielt seinen Kasten mit 23 abgewehrten Schüssen sauber.