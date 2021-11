Mukhtar wieder Matchwinner: Nashville bucht Play-off-Ticket

Der Nashville SC hat die Play-offs in der MLS erreicht. Wieder mal dank Ex-Herthaner Hany Mukhtar (26).

Noch wurde der im US-Sport so geschätzte Preis für den "MVP" nicht vergeben, doch in der MLS darf sich Hany Mukhtar in dieser Saison große Chancen ausrechnen. Der Ex-Herthaner, im Januar 2020 für rund drei Millionen Euro von Bröndby zum damals neu gegründeten Nashville SC gewechselt, überragte in der Regular Season mit 16 Toren und zehn Assists.

Und beim Play-in-Spiel gegen Orlando City am Dienstagabend (Ortszeit) schoss er sein Team fast im Alleingang in die erste Play-off-Runde. Mukhtar glich Orlandos Führung durch Daryl Dyke (14.) mit einem abgefälschten Schuss aus (21.), nach dem Seitenwechsel drehte er das Spiel mit einem überragenden Solo-Lauf (74.), ehe Jhonder Cadiz in der vierten Minute der Nachspielzeit den 3:1-Endstand besorgte.

In den Play-offs treten Mukhtar und Nashville nun in Philadelphia an. Die Union um die Deutschen Kacper Przybylko und Kai Wagner hatten die Saison auf Platz zwei der Eastern Conference beendet, Nashville als Dritter.

Im anderen Spiel des Abends unterlagen die Seattle Sounders überraschend im Elfmeterschießen gegen Real Salt Lake.