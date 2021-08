Nase gebrochen: Rizzuto fehlt Hansa in Bremen

Hansa Rostock hat nicht nur das Ost-Duell gegen Dynamo Dresden verloren, sondern auch Calogero Rizzuto. Der 29-Jährige wird der Kogge auch im kommenden Spiel gegen Werder Bremen (Sonntag, 13.30 Uhr) fehlen.

Bereits in der sechsten Minute hatte Torschütze Heinz Mörschel seinen Gegenspieler Rizzuto während eines Luftzweikampfs mit dem Arm im Gesicht getroffen. Zur Strafe gab's die Gelbe Karte für den Dresdner.

Rizzuto selbst musste zunächst mit blutender Nase behandelt werden und konnte im Anschluss nicht mehr weitermachen. Nach zehn Minuten kam deswegen Kevin Schumacher für den Deutsch-Italiener ins Spiel, das die Ostseestädter am Ende 1:3 verloren.

"Eine Woche krankgeschrieben"

Nach Abpfiff bestätigte Hansa-Coach Jens Härtel, dass sich Rizzuto "die Nase gebrochen" habe. Am Sonntag werde diese nun "gerichtet. Dann ist er erst einmal eine Woche krankgeschrieben", sagte der 52-Jährige und bestätigte damit, dass der Abwehrmann für das kommende Zweitliga-Spiel bei Bundesliga-Absteiger Werder Bremen am Sonntag, den 29. August (LIVE! ab 13.30 Uhr bei kicker), ausfallen wird. "Wir hoffen, dass er dann in der Länderspielpause mit Maske zurück ist."

Rizzuto stand beim Aufsteiger in allen fünf Pflichtspielen 2021/22 in der Startelf.