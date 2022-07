Narey-Ersatz? Bei der Fortuna ist keine Eile geboten

Nach dem 2:1 zum Saisonauftakt in Magdeburg blickt Fortuna Düsseldorf dem ersten Heimspiel entgegen. Gegner am Freitagabend ist der SC Paderborn - im Hintergrund läuft derweil die Suche nach einem Ersatz für Khaled Narey. Sportdirektor Christian Weber sieht dabei keinen Zeitdruck.

Die Fortuna ist gut aufgestellt. Der Kader ist schlagkräftig, der Weg, den die Mannschaft unter der Regie von Daniel Thioune eingeschlagen hat, sehr vielversprechend. Seit der 48-Jährige in Düsseldorf an der Linie steht, haben die Rheinländer nur eine von 14 Partien verloren.

Argumente genug also, den handelnden Akteuren Vertrauen zu schenken. Nach dem Abschied von Khaled Narey (PAOK Saloniki) soll aber mindestens noch ein weiterer Flügelspieler kommen. "Uns allen ist bewusst, dass unser Kader aktuell zu dünn ist, um durch die komplette Saison zu kommen", sagt Thioune, während Sportdirektor Christian Weber davon spricht, "nicht den ganz großen Handlungsbedarf für andere Positionen" zu sehen.

Bevor Weber weitere Spieler nach Düsseldorf holt, will er noch die eine oder andere Partie abwarten. Bis das Wechselfenster schließt, sind ohnehin fünf weitere Punktspiele und die erste Runde im DFB-Pokal zu bestreiten.

Thioune: "Wenn sie einmal im Flow sind ..."

Die nächste Aufgabe steht bereits am Freitagabend an. Dann kommt der SC Paderborn zur Fortuna. Zum Auftakt haben die Ostwestfalen 5:0 gegen Karlsruhe gewonnen, jetzt sagt Thioune vor dem ersten Heimspiel der neuen Saison: "Wenn sie einmal im Flow sind, dann wird es sehr herausfordernd."

Düsseldorfs Coach gibt deshalb vor: "Wir spielen zuhause und wollen deutlich aktiver sein als gegen Magdeburg und in der Anfangsphase früher in die Balleroberungen kommen. Und dann wollen wir die Bälle nicht so leichtfertig abgeben wie zuletzt."