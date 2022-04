Narasaki siegt zum Auftakt in Meiringen - Garnbret schon wieder makellos

Beim Auftakt des Weltcups im Sportklettern dominierten die japanischen Herren: Tomoa Narasaki siegte beim ersten Boulder-Wettkampf in Meiringen/Schweiz. Bei den Damen verpasste DAV-Athletin Hannah Meul knapp das Finale.

Hannah Meul hatte in Meiringen ihre gute Form von Anfang an gezeigt: In der Qualifikation wurde die 21-Jährige aus Frechen Fünfte, im Halbfinale landete sie auf dem undankbaren siebten Platz - nur die besten Sechs zogen ins Finale ein. Meul benötigte zu viele Versuche für ihre zwei Tops und drei Zonen und landete deshalb hinter Ito Futaba (Japan) und Andrea Kümin aus der Schweiz.

Platz eins, Platz eins, Platz eins - das waren indes die Platzierungen von Janja Garnbret in den drei Runden im Berner Oberland. Im Finale ließ die Olympiasiegerin von Tokio die US-Amerikanerin Natalia Grossmann und Lokalmatadorin Kümin hinter sich. In allen drei Runden erreichte die Slowenin jeweils den Topgriff und zeigte zum Saisonstart schon wieder ihre bedrohliche Dominanz.

Neben Meul kam Lucia Dörffel (Chemnitz) auf Platz 19, Roxana Wienand (Aschaffenburg) wurde bei insgesamt 83 Teilnehmerinnen 41., Leonie Lochner (Ebenhausen) 55. und Sandra Hopfensitz (Freienried) landete auf Platz 61.

Guter Start für Megos - Endstation Halbfinale

Bei den Herren standen drei Japaner im Finale der besten Sechs, am Ende setzte sich Tomoa Narasaki vor seinem Landsmann Yoshiyuki Ogata durch. Der Olympia-Vierte erreichte zwar auch "nur" zwei Topgriffe und drei Zonen, doch benötigte er dafür deutlich weniger Versuche, sodass der Sieg in Meiringen darüber entschieden wurde.

Alexander Megos picture alliance/KEYSTONE

Für Alexander Megos hatte der Wettkampf-Auftakt in der Schweiz gut begonnen. Der Erlanger war in der ersten Qualifikationsrunde auf Platz fünf gelandet, doch verpasste der 28-Jährige im Halbfinale mit Platz 16 den Einzug ins Finale deutlich. Megos gelangen nur ein Topgriff und vier Zonen.

Neben Megos platzierten sich die anderen deutschen Sportkletterer wie folgt: Christoph Schweiger wurde 25., Kim Marschner 55., Max Kleesattel 57. und Lasse von Freier belegte Platz 77. Insgesamt starteten 111 Sportkletterer in Meiringen.