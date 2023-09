Napolis frühe Trainerfrage - Disput um Osimhen

Nach dem Meistertitel ist die SSC Neapel in die neue Saison mehr gestolpert als gestartet. Trainer Rudi Garcia steht früh unter Druck - auch wegen zweier Auswechslungen.

Noch hält sich der Unterschied in Grenzen. In die Meistersaison 2022/23 war die SSC Neapel mit elf Punkten aus fünf Spielen gestartet, in der neuen steht sie mit acht da und nur einer Niederlage. Doch unterm Vesuv brodelt es bereits. Trainer Rudi Garcia, schon bei seiner Ankunft skeptisch beäugt, ist frühzeitig unter Zugzwang geraten.

Der Nachfolger von Luciano Spalletti, der nach dem Serie-A-Titel um ein Sabbatical gebeten hatte, um dann überraschend Italiens Nationalmannschaft zu übernehmen, tut sich bislang schwer damit, seine Spielidee sichtbar zu machen. Auf zwei Siege zum Ligastart folgte gegen Lazio Rom (1:2) ein unerwarteter Rückschlag, bei dem es ebenso an Kompaktheit fehlte wie bei den Auswärts-Unentschieden gegen den CFC Genua (2:2) und den FC Bologna (0:0) danach. Vor der Pflichtaufgabe gegen Udine an diesem Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) hat Napoli - Union Berlins Gegner in der Champions-League-Gruppenphase - als Siebter schon sieben Punkte Rückstand auf das perfekt gestartete Inter.

Osimhens Wortgefecht mit Garcia

Dass es gegen Bologna auch noch zum offenen Disput zwischen Garcia und Torjäger Victor Osimhen kam, passte ein wenig ins Bild: Der Angreifer, der früh am Pfosten gescheitert war und später einen Handelfmeter neben das Tor gesetzt hatte, wurde in der 86. Minute ausgewechselt, was ihm derart missfiel, dass es zu einem Wortgefecht kam. Gegen Genua hatte bereits Khvicha Kvaratskhelia kurz vor Schluss unwillig Platz machen müssen.

Zwischen Osimhen und Garcia ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge wieder alles geklärt, zur Ruhe beigetragen hat die Szene aber nicht gerade. In der "Gazzetta dello Sport" heißt es am Dienstag bereits, dass Garcias Uhr ticke und er in den nächsten vier Spielen eine Wende einläuten müsse, um seinen vertraglich bis 2025 fixierten Job abzusichern. Der 59-jährige Franzose, 2011 Doublesieger mit Lille und später zweieinhalb Jahre AS-Rom-Trainer, hatte bis April den saudischen Erstligisten Al-Nassr um Cristiano Ronaldo betreut.

Kim-Lücke unübersehbar

Neben der Formschwäche einiger Leistungsträger wie Kvaratskhelia, der seit März torlos ist, muss Garcia vor allem sein Abwehrpuzzle lösen. Bislang ist die Lücke, die Min-Jae Kim mit seinem Wechsel zum FC Bayern hinterlassen hat, noch unübersehbar. Neuzugang Natan, der von RB Bragantino in seiner brasilianischen Heimat kam, feierte gegen Bologna seit Startelfdebüt, dürfte aber noch ein wenig Zeit brauchen - die Garcia womöglich bald nicht mehr hat.

Die bedeutungsvollen kommenden Aufgaben haben es jedenfalls in sich: Nach dem Udine-Spiel geht es gegen den Überraschungsdritten US Lecce weiter, gefolgt von Duellen mit Real Madrid und der fünftplatzierten AC Florenz.