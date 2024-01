Napoli verpflichtet Mazzocchi

Rechtsverteidiger Pasquale Mazzocchi wechselt mit sofortiger Wirkung von US Salernitana zum Ligakonkurrenten SSC Neapel, das teilte der amtierende italienische Meister am Freitag offiziell mit. Dem Vernehmen nach zahlt Napoli eine Ablösesumme in Höhe von etwa drei Millionen Euro, Mazzocchi erhält einen Vertrag bis Sommer 2027. Der 28-Jährige, in Neapel geboren, kommt in der laufenden Saison auf 18 Ligaeinsätze, 16-mal stand er in der Startelf.