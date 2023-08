Napoli mit Start nach Maß: Maskenmann Osimhen nagelt ihn unter die Latte

Serie A - Highlights by DAZN 19.08.2023

6:16Victor Osimhen braucht in der neuen Saison keine Anlaufzeit. Direkt im Auftaktspiel schnürte das Aushängeschild des amtierenden Serie-A-Meisters Napoli nach Rückstand in Frosinone einen Doppelpack, seine zwischenzeitlich artistische Vorlage wurde durch den Videobeweis zurückgenommen. Die Neapolitaner gewannen am Ende mit 3:1.