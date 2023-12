Napoli bindet Osimhen bis 2026

Victor Osimhen hat seinen Vertrag bei der SSC Neapel vorzeitig um ein Jahr verlängert. Der 24-jährige Stürmer, der in der vergangenen Saison Napoli zum ersten Meistertitel seit 33 Jahren schoss, unterschrieb am Samstag ein neues Arbeitspapier bis 2026. Allerdings soll dieses nach Medienberichten eine Ausstiegsklausel beinhalten, die einen vorzeitigen Transfer ermöglichen würde. Osimhen war 2020 vom OSC Lille an den Vesuv gewechselt und erzielte in bislang 118 Spielen für die Gli Azzurri 67 Treffer, 17 weitere legte der Nigerianer auf.