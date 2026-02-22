Videos

Nantes - Le Havre: Tor zum 2:0 durch Ganago in der 34. Minute

1:34Szene aus dem Spiel FC Nantes - AC Le Havre (Ligue 1 2025/26, 23. Spieltag).

Schnellfragerunde
1:03
Wer ist in der Bayern-Kabine Ihr Ratgeber, Herr Karl?
"Wir sind lost durch die Gegend gerannt"
2:09
Thioune kämpferisch: "Meine Energie ist ungebrochen"
Highlights Serie A
5:43
AC Mailand
0:1
Parma Calcio
Schwerer Zusammenprall nach Rabona-Flanke, später Siegtreffer: Parma schlägt Milan
kicker-Reporter Frank Linkesch aus Vancouver
1:16
Auftakt der Whitecaps geglückt: Müller mit Pech, Schonlau braucht Geduld
Vergleich mit Judo-Sichel
0:35
Kovac kritisiert VAR scharf: "Der muss das sehen"
Leidenschaftliche Ansage
12:12
Kritik an Mourinho: Kompanys gesamtes Plädoyer gegen Rassismus im Video
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:16
Als Feldspieler Tarnat ins Bayern-Tor musste und den Sieg rettete
Wiedersehen nach 19 Jahren
0:49
Als Dzekos erstes Bundesliga-Tor Sander den Job kostete
Match-Clip Champions League
4:22
Benfica Lissabon
:
Real Madrid
Große Aufregung: Wurde Vinicius Junior hier rassistisch beleidigt?

"Unfassbare Leidenschaft" gegen den VfB gezeigt
1:18
Schmidt kämpferisch: "Wir sind noch da"
Mehrere Entscheidungen im Fokus
1:31
Hoeneß' Ärger über Schiedsrichter: "Habe mich schon gewundert"
NBA-Highlights
0:45
Los Angeles Lakers
89:111
Boston Celtics
Pritchard schickt Vanderbilt zu Boden: Celtics zerlegen Lakers
Highlights Poland Darts Open
14:58
Trotz Neun-Darter von van Veen: Littler überragt in Krakau
3. Liga - Highlights by MagentaSport
4:49
TSG Hoffenheim II
1:3
FC Viktoria Köln
Tor und Assist: Joker Sachse sticht sofort
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:36
Bergischer HC
28:35
Füchse Berlin
Füchse Berlin: Erst Blitzstart, dann Arbeitssieg beim BHC
Match-Clip Serie A
0:31
AS Rom
:
US Cremonese
Roma - Cremonese: Tor zum 3:0 durch Pisilli in der 86. Minute
Match-Clip Serie A
0:54
AS Rom
:
US Cremonese
Roma - Cremonese: Tor zum 2:0 durch Ndicka in der 77. Minute
BBL-Highlights by Dyn
5:40
BMA365 Bamberg Baskets
74:72
Alba Berlin
Demonia bringt die Entscheidung: Bambergs Pokalwunder im Video
Highlights Frauen-Bundesliga
4:05
SGS Essen
2:2
RB Leipzig
Herzog boxt Luftloch in der Nachspielzeit: Essen entreißt Leipzig spät zwei Punkte
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:21
Erzgebirge Aue
1:2
Energie Cottbus
15-minütige Spielunterbrechung, Borgmanns goldener Treffer: Energie springt an die Spitze
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
6:13
TVB 1898 Stuttgart
35:34
TSV Hannover-Burgdorf
TVB Stuttgart: Häfner trumpft gegen Ex-Klub Hannover auf

SCF-Trainer verteilt Lob an die Abwehr
1:16
Schuster lobt Günters Rettungsaktion: "Ist symptomatisch"
Seit sieben Spielen ohne Sieg
0:48
Polanski: "Würde mittlerweile einen dreckigen Sieg nehmen"
kicker-Reporter am Millerntor
1:40
"Das ist neu in Bremen": Wütende Pfiffe für Werder-Spieler
Frankfurt-Coach trotz 2:3 zufrieden
0:53
Riera über Ansprache nach dem Spiel: "Kann mich nicht beschweren"
kicker-Chefreporter Oliver Hartmann aus Leipzig
1:34
"Für Dortmund wie ein Sieg, für Leipzig eine große Enttäuschung"
Ansage ging um die Welt
2:19
Kompany zu Plädoyer gegen Rassismus: "Hoffe, dass die Tür offen bleibt"
kicker-Reporter Jim Decker aus Köln
2:00
Tor und Vorlage: El Mala "schießt das Wort Krise von sich weg"
Remis in Mainz
1:26
Polzin über Schiedsrichter: "Fand ich auf jeden Fall lobenswert"
Starker Start des HSV
1:27
Fischer scherzt mit Polzin: "Würde immer zu spät kommen"
Frankfurt-Coach will beim FCB gewinnen
1:39
Riera: "Vielleicht sollte ich lieber in die Kirche gehen, um zu beten"
SGE-Coach lässt Harnik-Kruse-Kritik kalt
2:25
"Wenn ich Sie nicht liebe, können Sie mich nicht verletzen": Riera über Kritik
Leistungsträger muss aussetzen
2:03
"Sehe das ein bisschen anders": Polanski stärkt gesperrtem Reitz den Rücken
"In diesen Momenten Punkte einfahren"
1:01
"Beruhigend empfinde ich es nicht": Schuster sieht "Steigerungspotenzial"
Was geht, Bundesliga?
2:35
Eine Pause, die Gold wert ist: Bayerns großer Vorteil
Bayern-Training abgebrochen
1:30
Kompany lacht über Schnee: "Wusste nicht, was wir jetzt machen"
Vom Celtic Park auf die Ostalb
1:21
Hoeneß offensiv: "Wollen in der Bundesliga weiter marschieren"
BVB-Fans könnten nostalgisch werden
1:02
Wer ist eigentlich Kaua Prates?

kicker-Klassiker der Bundesliga
1:15
Goldenes Händchen: Klopp und ein doppelt historischer Sieg
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:21
Der fast schon zu kitschige Abschied von "Robbery"
kicker-Klassiker der Bundesliga
0:57
Petrics kurioser Jubel mit zwei Trikots, für den er dennoch Gelb sah
kicker-Klassiker der Bundesliga
0:49
Das Traumtor, mit dem Diego sich für Kahns Rempler revanchierte
kicker-Klassiker der Bundesliga
0:50
Juan Arangos Traumtor: Ein junger Trapp kann nur staunen
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:07
Volley im Liegen: Nicolai Müllers spektakuläres Tor gegen den BVB
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:16
Luca Toni in der Nachspielzeit: Als Bayern Hoffenheim bremste
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:12
Auf Einladung von Alaba: Volland und das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:00
Rosickys Gala: Noch schöner als sein erstes Tor war sein Pass auf Amoroso
kicker-Klassiker der Bundesliga
0:47
Ein Skorpion-Kick für die Ewigkeit: Lazaros Tor des Jahres 2020
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:08
Zaubermeister Atouba: Als der HSV gegen Bayern noch Spaß hatte
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:13
Hitz und das letzte Torwarttor der Bundesliga

Highlights DFB-Pokal
5:11
Bayern München
2:0
RB Leipzig
Luis Diaz verwertet Olises Traumpass: Der Bayern-Sieg im Video
Highlights DFB-Pokal
6:07
Hertha BSC
4:5
SC Freiburg
Trotz Reeses Traumtor: Hertha verliert Elfmeter-Krimi gegen Freiburg
DFB-Pokal - Highlights
5:42
Holstein Kiel
0:3
VfB Stuttgart
Karazors kurioser Schlusspunkt: Stuttgart erreicht Pokal-Halbfinale
DFB-Pokal - Highlights
5:59
Bayer 04 Leverkusen
3:0
FC St. Pauli
Herrliche Hereingabe, Schick steht goldrichtig: Leverkusen bucht Halbfinal-Ticket

Im CL-Finale 2024
1:14
Füllkrug und der Pfostentreffer, der BVB-Fans das Herz brach
Klares Abseitstor gegen BVB
1:38
Als sich Mbappé Deutschland mit einem Doppelpack vorstellte
Legendärer Spielabbruch in Istanbul
1:34
Matsch, Schnee und Spielabbruch: Sneijder triumphiert im Chaos
Als der BVB den CL-Titel holte
1:43
Rickens legendärer Lupfer: 16 Sekunden für die Ewigkeit
Nedved mit Traumtor
1:31
Selbst Zidane war ratlos: Als Juve die Galaktischen entzauberte
Traumtor gegen Galatasaray
0:57
War das das schönste Champions-League-Tor von Marco Reus?
"Joga Bonito" in Reinform
2:00
So ein Tor gab's davor noch nie: Ronaldinhos legendärer Geniestreich für Barca
Janckers Seitfallzieher reicht nicht
1:39
Als Anelka das Münchner Olympiastadion verstummen ließ
Die PSV schockt die Bayern
1:49
Jeremies und die Rote Karte, die einen Tumult auslöste
Siegtor in letzter Sekunde
1:37
Olic und das Tor, mit dem sich Bayern in Europa zurückmeldete
Das perfekte Bewerbungsschreiben
1:39
Ein-Mann-Aufholjagd für den BVB: Als Hakimi Inter abschoss
Das Tor zum CL-Finale 2002
1:28
Als Neuvilles Traumtor Leverkusens historischen Finaleinzug sicherte
Kann man schöner treffen?
1:23
Was für ein Tor: Als Perisics Volleyhammer ganz Dortmund beben ließ
Offener Schlagabtausch gegen Ajax
1:17
Heftiger Karatekick: Als Müller seine einzige Rote Karte sah
Sinnbild gegen Manchester City
1:23
Über 90 Pässe und ein Frustfoul: Als Bayern Man City vorführte
Spektakuläre One-Man-Show
1:22
Die Paraden, die Neuer weltberühmt machten
"Die größten Rabauken im Fußball"
1:24
"Yellow card for this?!": Als Müllers lautstarke Beschwerde im TV zu hören war
Zidane, Raul & Co. blamiert
1:39
Das Hackentor, das die Galaktischen rauswarf
Das Tor vor dem Titel 2005
1:28
War der wirklich drin? Luis Garcias Phantomtor gegen Chelsea
Da staunte der Weltmeister
1:44
"Bleib weg": Als Ribery vor seinem Tor Toni abwehrte
Da staunte sogar Ronaldinho
2:00
Lampard und das Tor, das eigentlich unmöglich war
Ein Highlight der CL-Geschichte
1:59
Scholl rutscht aus - und schießt trotzdem den perfekten Freistoß
Ganz Arsenal wollte schon jubeln
1:14
Ist das die beste Parade in Neuers Karriere?
Real-Comeback gegen ManCity
1:41
Der wichtigste Doppelpack seiner Karriere: Rodrygo macht sich unsterblich

Am Ende fehlen 9,9 Sekunden
2:13
Enttäuschter Horn: "Bei Olympia ist ein 4. Platz nichts mehr wert"
Deutscher Dreifachsieg
1:58
"Gibt nichts Schöneres": Lochner und Fleischhauer über ihr Bob-Gold
Reporter Sebastian Groß berichtet
1:22
"Alles andere als zufriedenstellend": Woran es beim DEB-Team hakt
"Das macht ja Spaß"
2:25
Tanzeinlage und Champagnerregen: Skeleton-Teams feiern Medaillen
Nach schwerem Sturz
1:23
"Langen Weg vor mir": Vonn gibt Update aus dem Krankenhaus
"Da kamen mir Tränen"
2:09
"Hatte das Gefühl, es wird nicht reichen": Deutsche Skeletonfahrer dürfen jubeln
"Fühle mich sehr frustriert"
0:47
Heraskevych bedauert: "Diskriminierende Entscheidung des IOC"
Geniales Team-Interview
2:11
"Reiß die Hütte ab": Deutsche Rodler in Partystimmung
Nach Ausschluss des Skeletoni
1:47
Unter Tränen: Emotionales Interview von IOC-Chefin Coventry
Nach Ausschluss
1:38
Eitbergers emotionale Worte zu Heraskewytsch: "Hatten selbst Flüchtlinge zuhause"
Ukrainer von den Spielen ausgeschlossen
1:01
"Ich wollte keinen Widerstand zeigen": Heraskevych über Helm-Aktion
Drei Deutsche in den Top 10
1:22
Hettich-Walz glaubt an Medaille in der Staffel: "Wir sind gut in Form"
Platz vier im Einzel über 15 Kilometer
1:45
Bei Voigt überwiegt der Stolz: "Besser hätte es nicht laufen können"
Draisaitl als neuer Kapitän
1:46
Sturm: "Ist mir egal, wer da einen Buchstaben auf dem Trikot trägt"
Im Training geblufft
2:13
"Die schnellste Rakete gebastelt": Taubitz dankt Mechaniker
Medaillenhoffnung im Slalom?
0:56
Straßer: "Einer geht nach Hause und denkt, er ist der Größte"
Olympisches Gold im Rodeln
0:49
Taubitz: "Habe schon in der letzten Kurve angefangen zu weinen"
Erste Skirennläuferin aus Südafrika
2:09
Markthaler schreibt Olympia-Geschichte: "Wahnsinnig aufregend"

Highlights Champions League
6:10
FK Bodö/Glimt
3:1
Inter Mailand
Hacken-Assist zum Auftakt: Inter blamiert sich bei Bodö/Glimt
Highlights Champions League
8:14
Club Brügge
3:3
Atletico Madrid
Offener Schlagabtausch: Brügge und Tresoldi ärgern Atletico
Highlights Champions League
8:15
Qarabag Agdam
1:6
Newcastle United
Thiaws Kopfball und Gordons Viererpack: Newcastle zerlegt Qarabag 6:1
Match-Clip Champions League
0:31
Olympiakos Piräus
:
Bayer 04 Leverkusen
Schick schraubt sich hoch: Doppelpack bringt Leverkusen in Front
Match-Clip Champions League
1:03
FK Bodö/Glimt
:
Inter Mailand
Inter droht Blamage: Hauge schweißt den Ball in den Winkel
Match-Clip Champions League
Match-Clip Champions League
0:42
Qarabag Agdam
:
Newcastle United
Thiaw steht in der Luft: Newcastles Traumstart im Video
Highlights Champions League
6:23
AS Monaco
2:3
Paris St. Germain
Joker Doué überragt: Paris gewinnt nach 0:2 und Elfer-Fehlschuss
Match-Clip Champions League
0:43
AS Monaco
:
Paris St. Germain
Der Joker braucht nur einen Ballkontakt: Doué verkürzt eiskalt
Match-Clip Champions League
1:05
Galatasaray SK
:
Juventus Turin
Perfekt in den Winkel: Koopmeiners-Hammer dreht Spiel für Juve
Highlights Champions League
6:12
Galatasaray SK
5:2
Juventus Turin
Boey-Kracher als Schlusspunkt: Galatasaray gewinnt Spektakel gegen Juve
Match-Clip Champions League
1:05
Benfica Lissabon
:
Real Madrid
Unglaubliche Szenen in Lissabon: Keeper Trubin köpft Benfica in letzter Sekunde weiter
Highlights Champions League
5:24
PSV Eindhoven
1:2
Bayern München
Musiala-Knaller und überragender Urbig: Der Bayern-Sieg im Video
Match-Clip Champions League
0:20
PSV Eindhoven
:
Bayern München
Spektakuläre Flugeinlage: Urbig kratzt Ball aus dem Winkel
Highlights Champions League
5:52
Borussia Dortmund
0:2
Inter Mailand
Dimarco knackt Dortmund per Traum-Freistoß: BVB-Pleite im Video
Highlights Champions League
10:20
Benfica Lissabon
4:2
Real Madrid
Nachspielzeit für die Ewigkeit: Keeper Trubin versetzt Lissabon in Ekstase

Match-Clip La Liga
0:53
Celta Vigo
:
RCD Mallorca
Vigo - Mallorca: Tor zum 2:0 durch Iago Aspas in der 90.+5 Minute
Match-Clip La Liga
1:12
Celta Vigo
:
RCD Mallorca
Vigo - Mallorca: Tor zum 1:0 durch Iago Aspas in der 85. Minute
Match-Clip La Liga
0:40
Celta Vigo
:
RCD Mallorca
Vigo - Mallorca: Tor zum 1:0 durch Iago Aspas in der 85. Minute
Probleme am Rücken
1:20
"Glauben nicht, dass es sehr ernst ist": Slot gibt Update zu Wirtz
Match-Clip Serie A
0:42
AC Mailand
:
Parma Calcio
Milan - Parma: Tor in der 84. Minute
Match-Clip Serie A
0:17
AC Mailand
:
Parma Calcio
Milan - Parma: Tor zum 0:1 durch Troilo in der 80. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:37
OGC Nizza
:
FC Lorient
Nizza - Lorient: Tor zum 3:3 durch Cadiou in der 90.+5 Minute
Match-Clip Ligue 1
0:49
OGC Nizza
:
FC Lorient
Nizza - Lorient: Tor zum 3:2 durch Dieng in der 67. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:27
OGC Nizza
:
FC Lorient
Nizza - Lorient: Tor zum 3:2 durch Dieng in der 67. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:36
OGC Nizza
:
FC Lorient
Nizza - Lorient: Tor zum 3:1 durch Boudache in der 59. Minute
Highlights La Liga
5:18
FC Barcelona
3:0
UD Levante
Blitzstart, Direktabnahme, Distanzknaller: Barca fertigt Levante ab

Highlights La Liga
6:02
Atletico Madrid
4:2
Espanyol Barcelona
Sörloth knipst doppelt: Atletico nach Weckruf souverän
Highlights La Liga
5:48
CA Osasuna
2:1
Real Madrid
Fehlpass und Grätsche ins Nichts: Real kassiert den Lucky Punch
Highlights La Liga
5:58
Real Betis Sevilla
1:1
Rayo Vallecano
Isi kontert Bakambu: Real Betis stolpert gegen Rayo Vallecano
Highlights La Liga
5:59
UD Levante
0:1
FC Villarreal
Torwart jagt den Ball vergeblich: Mikautadze trifft zum Villarreal-Sieg

Highlights Serie A
5:59
Cagliari Calcio
0:0
Lazio Rom
Späte Großchance: Lazio verpasst den Lucky Punch um Zentimeter
Highlights Serie A
6:20
US Lecce
0:2
Inter Mailand
Mkhitaryan überlegt, Akanji wuchtig: Inter schlägt spät zu
Highlights Serie A
5:18
Juventus Turin
0:2
Como 1907
Torwartfehler und Gegentor nach eigener Ecke: Juve schenkt Como den Sieg
Highlights Serie A
5:49
AC Mailand
1:1
Como 1907
Schlimmer Patzer von Maignan: Milan kommt nicht über Remis hinaus
Highlights Serie A
6:17
SSC Neapel
2:2
AS Rom
Nächster Malen-Doppelpack: Neapel sichert einen Punkt gegen Roma
Highlights Serie A
8:54
Inter Mailand
3:2
Juventus Turin
Kurioses Eigentor und harter Platzverweis: Rasantes Derby d'Italia geht an Inter

Highlights Ligue 1
5:23
Paris St. Germain
3:0
FC Metz
Abseitsfalle ausgehebelt: PSG bestraft mutiges Metz eiskalt
Highlights Ligue 1
6:00
FC Toulouse
1:1
FC Paris
Trapp stinksauer: Paris FC verspielt Führung in Toulouse
Highlights Lens - Monaco
5:06
RC Lens
2:3
AS Monaco
Aus 0:2 wird 3:2 in elf Minuten: Monaco mit tollem Comeback in Lens
Highlights Ligue 1
6:00
FC Paris
0:5
RC Lens
Trapp kommt zu spät: Paris FC fängt sich fünf Gegentore

Stürmer schnürt Doppelpack
0:45
Hjulmand hatte bei Schick eine Vorahnung: "Im Training gesehen"
Rassismus-Eklat in Lissabon
0:36
Mbappé erklärt: "Er hat Vinicius Junior fünfmal als Affen beschimpft"
2:0 nach holprigem Start
1:01
Hjulmand nach Sieg erleichtert: "Hatte schon ein Déjà-Vu"
Inter verliert gegen Bodö/Glimt
0:57
Chivu relativiert Schmach in Norwegen: "Kunstrasen nicht gewohnt"
Lob für Beier
1:43
"Das war heute Kindergeburtstag": Kovac weist Kritik zurück
Gegentor in der 89. Minute
0:27
Simeone nach 3:3 gegen Brügge: "Ich gehe mit einem guten Gefühl"
Wegen Schwalbe gegen Juventus
0:46
Chivus gewagter Vergleich bei Bastoni: "Niemand kritisiert Maradona"
Eklat im Spiel gegen Real
2:24
Rassismus gegen Vinicius Junior? Mourinho erinnert an Pelé und Eusebio
Vinicius Junior klagt Rassismus an
0:49
Real-Coach Arbeloa: "Dürfen solche Vorfälle nicht zulassen"
Brandt mit Sieg zufrieden
1:56
Beier schmunzelt: "Habe nichts verändert, ich spiele einfach mehr"
Forderung an die Fußballgemeinschaft
0:39
Slot zum Vorfall um Vinicius Junior: "Wir können nie zu viel tun"
Erster Startelfeinsatz
2:11
Kehls Lob für Youngster Reggiani: "Hat es routiniert gemacht"

Nach Super-Bowl-Sieg im Locker Room
0:52
Seahawks-GM betont die fundamentale Bedeutung von Witherspoon und Smith-Njigba
Seattle im Ausnahmezustand
1:17
Party-Ekstase: Eine Million Fans feiern Seahawks
QB der Patriots
0:48
Maye: "Wir waren nicht auf unserem Niveau"
Head Coach im Freudentaumel
1:13
Super Bowl LX: Macdonald schwärmt vom Weg der Seahawks
Running Back der Seahawks
0:24
Vom Karriere-Aus zum Super-Bowl-MVP: Walker III
Seahawks-QB überrascht die Liga
2:30
Sam Darnold: "Das Comeback-Kid"
Videotagebuch zum Super Bowl - Tag 7
7:14
Was für Bilder: So wurde in der Seahawks-Kabine gefeiert
Smith-Njigba crasht Interviewrunde
2:11
Darnold witzelt: "Möchte den Medien meine weiche Seite nicht zeigen"
Bereits den Super Bowl LVI gewonnen
0:44
Kupp: "Eines der schönsten Jahre, das ich je hatte"
NFL Playoffs - Highlights
5:50
New England Patriots
13:29
Seattle Seahawks
Seahawks-Defense zerlegt Patriots: Seattles Super-Bowl-Triumph im Video
Eklat um Hall of Fame
2:25
Legende! Das machte Head Coach Belichick so besonders
St. Brown, Mayfield, Hill und mehr
2:24
Wer gewinnt den Super Bowl? Das tippen die NFL-Stars
Im ausführlichen Video-Interview
19:55
Alexander Steinforth über den Super Bowl und die NFL Deutschland
Über Mentor und Gegner
2:43
Rookie und Schlüsselspieler: Grey Zabel
Patriots Defensive Tackle
1:26
Milton Williams über die Rolle im Herzen der Defense
Vor dem Super Bowl
1:04
Jaxon Smith-Njigba über Auszeichnung, Seattle und Super Bowl
Video-Interview
2:08
KaVontae Turpin: Von den Wroclaw Panthers zum All-Pro in der NFL
Vor dem Super Bowl
8:56
Seahawks-Legende Cliff Avril über Legion of Boom und Seattle-Defense
Cooper Dejean wählt aus
0:40
Wer sind die drei am schwierigsten zu deckenden Receiver in der NFL?
Doch ein Hund im Kampf
0:45
Brady: "Freue mich riesig für die Patriots"
Ex-Fußballer vor Ort
0:34
Pizarro drückt Seahawks beim Super Bowl die Daumen
Videotagebuch zum Super Bowl - Tag 5
2:57
Weidenfeller-Interview und Patriots-Training: Der kicker beim Super Bowl LX
Seahawks-Star vor Super Bowl
0:38
Smith-Njigba richtet Botschaft an deutsche Wide Receiver
Videotagebuch zum Super Bowl - Tag 4
3:59
Einmal rutschen mit der Feuerwehr: Der kicker beim Super Bowl LX

Behind the kicker
1:49
Nicolai Remberg, bist du einer für die Nationalmannschaft?
Interviewformat "Behind the kicker"
25:17
"Ich bin kein Systemanpasser": Kwasniok über Meinungsfreiheit und Kölns Zukunft
"Behind the kicker"
4:10
Pokalsieg oder WM mit Italien? Grifo in der Schnellfragerunde
"Behind the kicker"
3:09
"Jetzt dreht er durch": Hrubeschs Anekdoten zu seiner Bundestrainer-Zeit
"Behind the kicker"
5:10
Grifo offen: "Tim Wiese hat mir viel beigebracht"
HSV-Profi mit lustiger Anekdote
2:32
Remberg: "Miro und ich haben uns durchgehend beleidigt"
"Behind the kicker"
2:01
"Was soll das?": Warum dem Frauenfußball Unrecht getan wird
Behind the kicker
Irvine im großen Interview: "Hürzeler stand hinter dem DJ-Pult"

kicker-Reporter Toni Lieto vor Ort
2:09
"In dieser Form ist Schalke schwer aufzuhalten"
Falsche Erwartungshaltung
3:37
"Hört mir bitte auf": Sander redet sich in Rage
Aktuell kleines Trainerteam
2:13
Klose fordert Verstärkung: "Wir sind unterbesetzt"
FCN-Trainer erklärt Vertragsverlängerung
2:23
Klose: "Es ist nicht alles optimal gelaufen, das wissen wir auch"
kicker-Reporter Toni Lieto berichtet
3:08
"Die Stabilität ist flöten gegangen": Die Gründe für die Schalke-Krise
Reporter Toni Lieto auf Schalke
1:38
"Das darf Schalke nicht passieren": Dzeko-Rekord, trotzdem lange Gesichter
Stürmer zurück bei Königsblau
1:49
"Schalke hält es für einen Vorwand": Darum platzte der Sylla-Deal
Reporter Moritz Kreilinger über Transferoffensive
3:23
"Berisha ist die große Hoffnung des 1. FC Kaiserslautern"
Toni Lieto aus Gelsenkirchen
2:43
"Die Arena hat gebebt": kicker-Reporter erklärt "Dzeko Mania"
Die Fans standen Schlange
1:19
Dzeko legt los: Bilder vom ersten Training auf Schalke

3. Liga - Highlights by MagentaSport
4:49
TSG Hoffenheim II
1:3
FC Viktoria Köln
Tor und Assist: Joker Sachse sticht sofort
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:21
Erzgebirge Aue
1:2
Energie Cottbus
15-minütige Spielunterbrechung, Borgmanns goldener Treffer: Energie springt an die Spitze
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:04
TSV 1860 München
1:0
Hansa Rostock
Umstrittener Handelfmeter genügt: 1860 siegt gegen Rostock
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:58
Kauczinski: "Es geht nicht um träumen, es geht um harte Arbeit"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:20
SSV Ulm 1846 Fußball
1:1
1. FC Saarbrücken
Böser Fehlgriff: Saarbrücken-Keeper schenkt Ulm den Ausgleich
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:52
FC Ingolstadt 04
3:2
TSV Havelse
Keeper leitet ein: Ingolstadt kontert sich zum Sieg gegen Havelse
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:31
VfL Osnabrück
3:0
Rot-Weiss Essen
Pröger setzt wuchtigen Schlusspunkt: Osnabrück marschiert weiter
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:48
Alemannia Aachen
3:1
SC Verl
Zwei Tore, eine Vorlage: Loune führt Aachen zur Überraschung gegen Verl
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
3:57
Freude in Osnabrück, Frust bei RWE: Gästefans mit Ansage ans Team
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
6:52
Wittmann trotz Sieg: "Bin froh, dass nicht alle 'Hurra' schreien"
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
2:45
"Schöner Brückentag": Schultz bestens gelaunt nach Osnabrück-Sieg
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
2:08
Jones nach missratenem Debüt: "Habe neue Ideen für die nächsten Spiele"
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:52
Aachen-Knipser Loune: "Wir haben das Ruder gedreht"
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
2:26
Trotz Sieg und Platz 1: In Duisburg wird das "A-Wort" vermieden
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:28
Jahn Regensburg
2:1
SV Wehen Wiesbaden
Erst Tor, dann Traum-Assist: Eichinger führt Jahn zum Sieg
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:17
MSV Duisburg
3:1
1. FC Schweinfurt 05
Böser Patzer wird bestraft: Duisburg macht schon vor der Pause alles klar
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:57
Bald auch in der Bundesliga? Darvich: "Ist nicht meine Entscheidung"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:38
VfB Stuttgart II
3:1
SV Waldhof Mannheim
Doppelpacker Darvich tanzt und lupft: Mannheim gegen VfB II chancenlos
Schiedsrichter-Diskussion im Fokus
5:49
Selimbegovic genervt: "Dann will ich kein Trainer mehr sein"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:10
1. FC Schweinfurt 05
1:1
FC Ingolstadt 04
Von wegen Selbstläufer: Schweinfurt ärgert Ingolstadt
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:27
SSV Ulm 1846 Fußball
1:3
Alemannia Aachen
Gindorf gegen vier: Aachen verschafft sich Luft in Ulm
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
5:40
Cigerci-Brüder feiern gemeinsames Debüt: "Ein Traum"
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
5:10
Wollitz nach Tumult: "Schiedsrichter sind alle total verunsichert"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:53
Energie Cottbus
1:1
SV Waldhof Mannheim
Kartenflut und vermeintliches Tor: Wildes Finale bei Cottbus-Remis

Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:36
Bergischer HC
28:35
Füchse Berlin
Füchse Berlin: Erst Blitzstart, dann Arbeitssieg beim BHC
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
6:13
TVB 1898 Stuttgart
35:34
TSV Hannover-Burgdorf
TVB Stuttgart: Häfner trumpft gegen Ex-Klub Hannover auf
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:01
SC Magdeburg
38:21
TSV GWD Minden
SC Magdeburg überrollt GWD Minden
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:18
HC Erlangen
29:34
SG Flensburg-Handewitt
Flensburg findet beim HC Erlangen in die Erfolgsspur
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
5:59
Frisch Auf Göppingen
24:28
THW Kiel
Kieler Deckung ebnet in Göppingen den Weg zum Sieg
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
6:39
Rhein-Neckar Löwen
32:30
TBV Lemgo Lippe
Löwen-Aufholjagd: Sandell und Späth bringen Lemgo zu Fall
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
4:32
HSG Wetzlar
26:26
SC DHfK Leipzig
Ebner führt Leipzig mit 16 Paraden zu Punkt in Wetzlar
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:12
VfL Gummersbach
35:27
ThSV Eisenach
Schluroff führt VfL Gummersbach zu Heimsieg gegen Eisenach
Video-Highlights
4:44
Dinamo Bukarest
21:27
Füchse Berlin
Füchse Berlin lösen in Bukarest das Viertelfinal-Ticket
Video-Highlights European League
3:01
MT Melsungen
33:29
IFK Kristianstad
17 Paraden: Simic führt MT Melsungen zum Sieg über Kristianstad
Handball-Kolumne von Füchse-Boss Hanning
2:16
"Ein geiler Transfer": Was der Dujshebaev-Wechsel für die Bundesliga bedeutet
Dyn Rückblick
7:53
Im Video: Das war der 21. Spieltag der Handball-Bundesliga
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
6:03
ThSV Eisenach
33:31
Bergischer HC
ThSV Eisenach bringt Führung gegen Bergischer HC über die Linie
Handball-Kolumne von Füchse-Boss Hanning
2:39
Gerät jetzt ausgerechnet Magdeburg ins Wanken, Bob?
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:10
TBV Lemgo Lippe
27:21
HC Erlangen
Möstl der Rückhalt bei Lemgoer Erfolg gegen Erlangen
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:17
Füchse Berlin
37:32
TVB 1898 Stuttgart
Füchse Berlin drehen Partie gegen Stuttgart nach der Pause
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:55
THW Kiel
31:29
SC Magdeburg
THW Kiel bringt den SC Magdeburg zu Fall
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:58
Handball Sport Verein Hamburg
35:38
SG Flensburg-Handewitt
SG Flensburg-Handewitt nach Wackler souverän in Hamburg
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:36
TSV GWD Minden
28:34
Rhein-Neckar Löwen
Kohlbacher führt Löwen zu Auswärtssieg in Minden
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
5:55
MT Melsungen
31:23
Frisch Auf Göppingen
MT Melsungen hält Göppingen auf Abstand
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
6:19
TSV Hannover-Burgdorf
30:25
HSG Wetzlar
Auch mit Palicka kann Wetzlar die Recken nicht stoppen
Dyn Rückblick
7:32
Im Video: Das war der 20. Spieltag der Handball-Bundesliga
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:06
Bergischer HC
26:29
MT Melsungen
MT Melsungen: Simic-Comeback und zwei Punkte bei Bergischer HC
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:25
SC Magdeburg
36:32
TBV Lemgo Lippe
Lemgo bringt SC Magdeburg im Topspiel nicht zu Fall

Reporter Sebastian Groß berichtet
1:22
"Alles andere als zufriedenstellend": Woran es beim DEB-Team hakt
Meet the Player: Janis Moser (SUI)
0:51
Moser überzeugt an den Olympischen Spielen und ist mittlerweile eine feste Grösse in der NHL
Vor dem letzten halben Jahr mit dem Nationaltrainer
1:14
Andrighetto über die Entwicklung unter Fischer
Und das Selbstvertrauen
0:37
Nico Hischier über die Schweizer Ziele
An den Olympischen Winterspielen
0:48
Glauser freut sich auf die Zeit mit der Nati
Zum zwischenzweitlichen Ausgleich
0:50
Nico Hischier trifft für die New Jersey Devils gegen die New York Islanders
Fahnenträger wäre ein "absolutes Highlight"
2:18
Draisaitl: "Wir brauchen ein kleines Wunder"
Er kann die Niederlage aber nicht verhindern
0:59
Meier trifft gegen die Senators aus spitzem Winkel
Toller Treffer
1:17
Josi entscheidet das Spiel gegen die Islanders mit Jubiläumstreffer
Devils gegen die Jets
1:30
Die Highlights zum Schweizer Duell
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:57
Straubing Tigers
3:1
Nürnberg Ice Tigers
Highlights von Straubing Tigers - Nürnberg Ice Tigers
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:43
Schw. Wild Wings
3:1
EHC Red Bull München
Highlights von Schw. Wild Wings - EHC Red Bull München
Eishockey - Highlights by MagentaSport
6:03
Iserlohn Roosters
1:2
Adler Mannheim
Highlights von Iserlohn Roosters - Adler Mannheim
Eishockey - Highlights by MagentaSport
6:03
Iserlohn Roosters
1:2
Adler Mannheim
Highlights von Iserlohn Roosters - Adler Mannheim
Eishockey - Highlights by MagentaSport
4:59
Kölner Haie
1:4
Löwen Frankfurt
Harter Check in die Bande: Frankfurt beendet Rekordserie der Haie nach Rückstand
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:00
Augsburger Panther
2:1
Eisbären Berlin
Highlights von Augsburger Panther - Eisbären Berlin
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:26
Fischtown Pinguins
2:3
Grizzlys Wolfsburg
Highlights von Fischtown Pinguins - Grizzlys Wolfsburg
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:35
ERC Ingolstadt
4:1
Dresdner Eislöwen
Highlights von ERC Ingolstadt - Dresdner Eislöwen
Scorerpunkt im Powerplay
1:27
Janis Moser liefert einen Assist
Historisches Tor des Goalies
1:58
Strahlmeier trocken: "Dachte, ich versuch's einfach mal"
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:51
Grizzlys Wolfsburg
4:2
Dresdner Eislöwen
Historisch: Strahlmeier erzielt das erste Torwarttor der DEL-Geschichte
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:38
Kölner Haie
5:2
Nürnberg Ice Tigers
Nummer 16: Der Haie-Rekordsieg im Video

NBA-Highlights
0:45
Los Angeles Lakers
89:111
Boston Celtics
Pritchard schickt Vanderbilt zu Boden: Celtics zerlegen Lakers
BBL-Highlights by Dyn
5:40
BMA365 Bamberg Baskets
74:72
Alba Berlin
Demonia bringt die Entscheidung: Bambergs Pokalwunder im Video
Highlights by Dyn
4:54
Bayern München
97:103
BMA365 Bamberg Baskets
Bamberger Wahnsinn: Die Sensation gegen Bayern im Video
Highlights by Dyn
4:17
Alba Berlin
98:78
EWE Baskets Oldenburg
Agbakoko stopft, Alba dominiert: Berlin stürmt ins Finale