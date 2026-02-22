Nantes - Le Havre: Tor zum 2:0 durch Ganago in der 34. Minute

Weiter mit Werbung und Tracking
Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unserer Datenschutzerklärung oder bei Cookies & Tracking am Ende jeder Seite.
Zustimmen & weiter
… oder "kicker PUR-Abo - werbefrei lesen" abschließen
Mit dem PUR-Abo nutzt du kicker auf seinen digitalen Plattformen ohne Werbetracking und praktisch werbefrei. Das PUR-Abo ersetzt kein bestehendes Digitalabo. Bitte beachte, dass zum Lesen unserer Plus-Artikel weitere Kosten entstehen. Mehr Infos zu kicker+ findest du hier.
Nur 2,49 EUR im Monat
PUR-Abo kaufen
Bereits PUR-Abonnent? Hier anmelden.
Alle Antworten zum PUR-Abo findest du hier.