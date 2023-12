Niederlage in Nantes: Löwen in European League Zweiter

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der European League ihre erste Niederlage kassiert. Einen Erfolg gab es derweil für die Füchse Berlin zu feiern.

Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen unterlag am Dienstag in der European League beim HBC Nantes mit 25:32 (11:14) und beendete die Vorrunde somit punktgleich mit den Franzosen als Zweiter.

Nantes gewann den direkten Vergleich, nachdem die Mannheimer das Hinspiel mit 36:32 für sich entschieden hatten. In der Hauptrunde treffen die Löwen ab Februar auf Bundesliga-Rivale TSV Hannover-Burgdorf und den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze. Und: Der DHB-Pokalsieger nimmt wie Nantes damit nur zwei Punkte mit in die zweite Turnierphase.

Juri Knorr und Gustav Davidsson waren in Nantes mit jeweils fünf Treffern beste Torschützen für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hinze, die große Probleme im Angriff offenbarte. In der ersten Halbzeit hielt sich der Rückstand dank Torwart Joel Birlehm noch in Grenzen, nach dem Seitenwechsel verkürzten die Mannheimer sogar auf 14:15 (34.). Doch danach fehlten wieder die zündenden Ideen.

Hannover-Burgdorf und Berlin mit voller Ausbeute

Die TSV Hannover-Burgdorf gewann 32:29 (14:19) unterdessen beim Gruppenzweiten NMC Gornik Zabrze und geht den nächsten Abschnitt wie Berlin mit 4:0 Punkten an. Denn die Füchse, in der Bundesliga aktuell Zweiter, haben auch zum Abschluss der Vorrunde in der European League keine Schwäche gezeigt. Der Titelverteidiger besiegte HC Izvidac aus Bosnien/Herzegowina klar mit 34:23 (16:15) und geht mit sechs Siegen aus sechs Spielen in die Hauptrunde der European League.

Trainer Jaron Siewert wurde im Anschluss an diesen klarem Erfolg auf der Vereinsseite hernach wie folgt zitiert: "Dass es am Ende so deutlich wird, habe ich mir gewünscht." Und wünschen "kann man sich ja gerade in der Weihnachtszeit sehr viel, wie ich von meinen Kindern weiß. Und mich freut es für unsere Nachwuchskräfte, dass sie sich vor so einer großen Kulisse präsentieren konnten."

In dieser Hauptrunde spielen die 16 Teams, die in den Gruppen A bis H die Plätze eins uns zwei belegt haben, in vier Vierergruppen. Die Ergebnisse der Duelle der qualifizierten Teams werden in die Hauptrunde übertragen. Diese beginnt am 13. Februar 2024.

Statistik zu den Spielen:

HBC Nantes - Rhein-Neckar Löwen 32:25 (14:11)

Tore: Minne (9), Rivera Folch (5), Odriozola Yeregui (5), Briet (3), Cavalvanti (3), Monar (3), Maqueda Peno (2), Bos (1), De La Breteche (1) für Nantes

Davidsson (6/3 Siebenmeter), Knorr (5), Kirkelokke (4), Zacharias (4), Andersen (3), Kohlbacher (2), Schefvert (1) für Rhein-Neckar

Zuschauer: 10.017

Gornik Zabrze/Polen - TSV Hannover-Burgdorf 29:32 (19:14)

Tore: Minotskyi (9), Markovsky (5), Przytula (5), Artemenko (4), Mauer (2/2 Siebenmeter), Ilchenko (2), Krawczyk (1), Kaczor (1) für Zabrze

Gerbl (6/3), Michalczik (4), Fischer (4), Uscins (3), Kulesh (3), Edvardsson (3), Strmljan (2), Brozovic (2), Büchner (2), Steinhauser (1), Hanne (1), Feise (1) für Hannover

Zuschauer: 1000

Füchse Berlin - HRK Izvidac/Bosnien-Herzegowina 34:23 (16:15)

Tore: Freihöfler (6), Jacobs (5), Orlov (4), Darj (3), Nowak (3), Lichtlein (3), Mart (2), Reichardt (2), Fuhrmann (2), Kopljar (2), Tollbring (1/1 Siebenmeter), Mohr (1) für Berlin

Odak (10), Pavlovic (4), Cesko (3), Lukenda (2), Dzelilovic (2), Sevo (1), Lasic (1) für Ljubuski

Zuschauer: 3922