Nantes deklassierte erst PSG: Siewert sieht Füchse dennoch "nicht chancenlos"

Die Füchse Berlin haben am Sonntag die Bundesliga-Tabellenführung eingebüßt, müssen sich aber schnellstmöglich aufrichten: Das European-League-Duell mit HBC Nantes wird dem Hauptstadtklub alles abverlangen.

Es war wohl fast nur eine Frage der Zeit, ehe sich die Füchse Berlin dem fortwährenden Druck des SC Magdeburg würden beugen müssen. Seit diesem Wochenende ist der SCM nun Bundesliga-Tabellenführer, bei einem mehr absolvierten Spiel liegen die Berliner nach dem 32:32 gegen Kiel ab sofort in der Verfolgerrolle.

Die lang ersehnte erste Deutsche Meisterschaft wird auch angesichts von noch anstehenden Auswärtspartien in Melsungen oder Hannover ein Husarenstück, das die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert nicht mehr in der eigenen Hand hat.

Bliebe noch die Titelchance in der European League, in der nun binnen einer Woche über die Halbfinalisten entschieden wird. Die Füchse erwischten mit Nantes das vielleicht wohl schwerste Los im Topf. Wie stark die Franzosen aktuell sind, zeigten sie an diesem Wochenende eindrucksvoll: Im nationalen Pokalfinale wurde Krösus Paris Saint-Germain mit 31:23 abgekanzelt.

"Es zeigt, dass die Gruppe wächst, dass der Verein auch wächst", erklärte der sichtlich stolze Nantes-Coach Gregory Cojean nach Abpfiff. Auch der Direktvergleich macht den Füchsen nur bedingt Hoffnung: Von vier Duellen gewann der Hauptstadtklub lediglich das im November 2014 (23:18), die letzten beiden gingen im Achtelfinale der European League im März und April 2022 an die Franzosen (24:25, 30:33).

Drux spricht von "offener Rechnung"

"Nantes spielt eine überragende Saison in der Liga, hat einen sehr guten Flow und zuletzt gegen Paris in der Liga und sehr deutlich im Pokalfinale gewonnen", weiß Siewert: "Sie haben eine gute, breite Mannschaft. Nichtsdestotrotz sehe ich uns nicht chancenlos." Dass die Füchse mit einem Heimspiel vorlegen können, sieht der 30-Jährige als Vorteil. "Wir spielen zuerst zu Hause, was in der Konstellation besser ist als morgen sofort die Reise antreten zu müssen."

Siewert verspricht vollen Fokus auf die Aufgabe, am Dienstag (20.45 Uhr) will er sich "eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel schaffen". Das "physisch starke" Nantes komme besonders "übers Tempospiel", das es mit einer minimalen technischen Fehlerquote einzudämmen gilt.

"Wenn man gesehen hat, wie Nantes am Wochenende gegen Paris im Pokal gespielt hat, muss man mit großem Respekt an das Spiel gehen", gesteht Berlins Kapitän Paul Drux: "Es ist eine sehr gute Mannschaft." Mit Blick auf die Niederlagen vor ziemlich genau zwei Jahren sprach Drux auch von einer "offenen Rechnung". Ob die zu begleichen ist?