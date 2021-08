Namhafter Neuzugang für Fürth: Jetro Willems wechselt zum Kleeblatt

Die SpVgg Greuther Fürth hat Jetro Willems verpflichtet. Er unterschreibt in Fürth einen Zweijahresvertrag.

Der 27-jährige Linksverteidiger wechselt fest zum Kleeblatt. Links hinten hatten die Mittelfranken nach dem Abgang von David Raum nach Hoffenheim dringenden Bedarf. Bisher war Luca Itter der einzige etatmäßige Linksverteidiger im Kader des Aufsteigers. "Mit Jetro bekommen wir einen sehr erfahrenen Außenverteidiger, der nach einer schweren Zeit wieder zurück zu alter Stärke finden möchte. Er passt von seiner Art, Fußball zu spielen, sehr gut in unser Anforderungsprofil für die linke Abwehrseite", erklärte der Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi die Verpflichtung des Niederländers.

Für Willems ist es die zweite Station in Deutschland nach seiner Zeit in Frankfurt. Die Eintracht verpflichtete den Niederländer 2017 für 4,5 Millionen Euro von der PSV Eindhoven. 2019 wurde er zu Newcastle ausgeliehen, ehe er im Juni 2020 wieder an den Main zurückkehrte. In der vergangenen Saison absolvierte Willems kein Pflichtspiel für die Eintracht und sein Vertrag endete diesen Sommer.

Der Defensivspieler hat in seiner Karriere bisher 46 Bundesligaeinsätze absolviert und kam 22-mal für Oranje zum Einsatz. Willems wird bei den Fürthern die Trikotnummer 15 tragen. "Ich habe mich zuletzt mit einem Athletiktrainer fit gehalten, um dafür bereit zu sein, schnellstmöglich meiner neuen Mannschaft zu helfen", so Willems in einer Mitteilung der Fürther.