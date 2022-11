Namhafter Ersatz: Lemgo verpflichtet Ristovski fürs Tor

Der schwach in die Saison gestartete TBV Lemgo Lippe hat kurzfristig noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Bis Jahresende wird der nordmazedonische Nationaltorhüter Borko Ristovski (40) das Team von Trainer Florian Kehrmann unterstützen.

Die Verpflichtung Ristovskis ist eine Reaktion auf den verletzungsbedingten Ausfall von Urh Kastelic (Riss des Außenmeniskus im Training). "Borko ist ein super erfahrener Mann und genau das, was wir in unserer jetzigen Situation gesucht haben", wird TBV-Geschäftsführer Jörg Zereike zitiert: "Wir sind glücklich, dass wir uns schnell und unproblematisch mit ihm auf eine Zusammenarbeit bis zum Jahresende einigen konnten und sind uns sicher, dass er in den kommenden Wochen eine super Ergänzung und Unterstützung für Finn Zecher sein wird."

Ristovski hat im Handball schon so ziemlich alles gesehen. Von 2012 bis 2014 sammelte der gebürtig aus Skopje stammende Torhüter beim VfL Gummersbach bereits Bundesliga-Erfahrung. 2015/16 feierte er mit den Rhein-Neckar Löwen seine erste und bis dato einzige deutsche Meisterschaft.

Von 2016 bis 2018 stand er für den amtierenden Champions League-Sieger FC Barcelona zwischen den Pfosten und gewann in dieser Zeit zweimal die spanische Meisterschaft sowie den Pokal. Für die Nationalmannschaft Nordmazedoniens kommt Ristovksi auf 115 Einsätze. Seit 2020 stand der Altmeister, der vor wenigen Tagen seinen 40. Geburtstag feierte, beim nordmazedonischen Topklub Vardar Skopje unter Vertrag.

Kommt die Spielerlaubnis rechtzeitig für den THW?

"Ich freue mich unheimlich, noch einmal in der stärksten Liga der Welt spielen zu dürfen und werde in den kommenden Wochen und Monaten alles geben, um dem TBV bestmöglich zu helfen", sagt Ristovski, der bereits am Donnerstag, nach erfolgreich absolviertem Medizincheck, erstmals mit der Mannschaft trainierte.

Ob Cheftrainer Kehrmann bereits am Samstag beim denkbar schweren Auswärtsspiel in Kiel auf den erfahrenen Torhüter zurückgreifen kann, entscheidet sich kurzfristig. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, rechtzeitig eine Spielerlaubnis für Borko zu bekommen", erklärt Zereike.