Naldo zehn Jahre nach WM-Halbfinale: "Das 7:1 ist immer noch frisch"

Das Halbfinale der WM 2014 ging in die Geschichtsbücher ein. Mit 7:1 gewann die DFB-Elf gegen Brasilien. Ex-Bundesliga-Spieler Naldo erinnert sich im Podcast "Der vierte Stern" an die Partie und daran, wie er mit seinen Freunden auf dem Platz mitfühlte.

8. Juli 2014, das Estadio Mineirao in Belo Horizonte. Das Halbfinale der Weltmeisterschaft in Brasilien. Deutschland gegen den Gastgeber. Es wird eines der denkwürdigsten Spiele in der Fußballhistorie. An das sich auch Ronaldo Aparecido Rodrigues noch genau erinnert. In Deutschland kennt man ihn unter seinem Spitznamen Naldo.

Podcast Jetzt die dritte Folge hören: 7:1 - Sete a um In der dritten Episode von "Der vierte Stern" dreht sich alles um Deutschlands 7:1 gegen Brasilien im WM-Halbfinale 2014. Wie erlebten die Reporter das 7:1 auf der Tribüne? Was sagte Joachim Löw den Spielern in der Halbzeit? Und was machte diese Niederlage mit der brasilianischen Seele? alle Folgen

Geboren 1982 in Londrina, fällt Naldo in der brasilianischen Liga zunächst als talentierter Innenverteidiger auf. 2005 verpflichtet ihn Werder Bremen. Dort wird er zum Leistungsträger und Publikumsliebling. Naldo hat in Deutschland erfolgreiche Jahre. Er lebt den Traum eines Fußballprofis im Ausland, den tausende brasilianische Kinder haben. Fast 15 Jahre lang spielte er in der Bundesliga, in Bremen, bei Schalke 04 und dem VfL Wolfsburg.

"Fußball gehört seit der Geburt zu einem. Man denkt immer an Fußball. Nach der Schule geht man sofort in die Halle oder auf den Platz. Auch wenn man manchmal sauer oder enttäuscht ist von der Nationalmannschaft, die Unterstützung bleibt immer", sagt Naldo im Podcast "Der vierte Stern".

Bis zum Viertelfinale verfolgt Naldo die WM vor Ort, dann muss er zurück nach Deutschland - das Trainingslager des VfL Wolfsburg steht auf dem Plan. Das Halbfinale Brasilien gegen Deutschland schaut er gemeinsam mit seiner Familie. "Für die brasilianische Mannschaft lief es sehr gut. Im Viertelfinale haben wir mit Neymar und Thiago Silva zwei wichtige Spieler verloren. Damals war ich schon der Meinung, dass Deutschland der Favorit bei der WM ist, obwohl Brasilien zu Hause spielt."

Ich hatte Mitleid mit ihnen. So etwas bleibt im Kopf. Naldo

Das Halbfinale wird eine Partie, die in die Fußballgeschichte eingehen wird. Erst trifft Thomas Müller in der elften Minute zum 1:0, dann geht es Schlag auf Schlag. Es fallen weitere vier Tore in nur sechs Minuten. Am Ende gewinnt die DFB-Elf souverän mit 7:1. Die eine Nation feiert, die andere trauert. "Viele meiner Freunde waren auf dem Platz, Dante oder auch Luiz Gustavo. Sie waren enttäuscht, sauer, frustriert. Ich hatte Mitleid mit ihnen. So etwas bleibt im Kopf. Das 7:1 ist immer noch frisch - nach so langer Zeit."

Der neue kicker-Podcast "Der vierte Stern" geht auf eine Zeitreise und lässt ein Turnier Revue passieren, bei dem für die deutsche Mannschaft nicht von Anfang an die Zeichen auf Sieg standen. Isabella Fischer (Audio-Redakteurin) und Matthias Dersch (DFB-Reporter) nehmen die Hörerinnen und Hörer mit auf eine Reise durch ein Land, das fußballverrückt ist. Spieler wie Sami Khedira und Reporter wie TV-Kommentator Béla Réthy sprechen emotional und unterhaltsam über ihre Erinnerungen an die Weltmeisterschaft in Brasilien.

