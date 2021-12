"Naiv, schlampig": Tedesco spricht zwei Probleme klar an

Leipzig spielte die bisher schlechteste Hinrunde seit dem Aufstieg 2016. Das 0:2 gegen Bielefeld gab einmal mehr Rätsel auf. Coach Domenico Tedesco sprach zwei Mängel klar an.

Im dritten Spiel unter dem neuen Trainer gab es für Leipzig die erste Niederlage. Nach dem 4:1 gegen Gladbach und dem 1:1 in Augsburg musste RB nun eine überraschende 0:2-Heimniederlage gegen Bielefeld einstecken. "Gegen Gladbach haben wir gut gespielt und vier Tore gemacht. Gegen Augsburg hätten wir vier Tore machen können und haben auch gut gespielt", wird Tedesco auf der Vereinswebsite zitiert: "Heute hatten wir wenig Torchancen, es wäre mehr drin gewesen. Wir haben in den letzten drei Spielen vier gute bis sehr gute Halbzeiten gespielt. Das nehmen wir jetzt mit. Wir wissen, dass wir viel Arbeit und nicht so viel Zeit dafür haben."

Das Spiel gegen Bielefeld war fraglos das schlechteste unter dem neuen Trainer. Nicht nur vom Ergebnis, auch so wussten die Sachsen nicht zu überzeugen. Leipzig hatte zwar viel Ballbesitz, wusste damit allerdings nur selten etwas anzufangen und biss sich immer wieder am Abwehrriegel der Arminen die Zähne aus. Am Ende kassierte RB sogar in Überzahl den Treffer zum 0:2. "Wir sind natürlich sehr enttäuscht. Wir konnten uns nicht so viele Chancen erspielen wie noch gegen Augsburg. Wir waren im letzten Drittel sehr, sehr schlampig", sprach Tedesco ein Problem klar an und erwähnte ein weiteres: "Wir haben nach dem 0:1 unsere Struktur verloren und uns sehr naiv verhalten."

Keeper Peter Gulacsi fügte an: "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, obwohl wir nicht viele Chancen hatten. Wir waren nicht so effektiv wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Aber grundsätzlich waren wir dominant. Bielefeld verteidigt immer sehr kompakt und da ist es nicht so einfach, Räume zu finden. Unser Plan für die zweite Halbzeit war, so weiterzuspielen. Als wir dann das 0:1 kassiert haben, wurde es natürlich noch schwieriger. Trotzdem hätten wir dieses Spiel gewinnen müssen. In unserer Situation ist das natürlich sehr enttäuschend."

Nur 22 Punkte nach der Hinrunde

Ein Dreier gegen Bielefeld war in Leipzig mit Sicherheit eingeplant. Nun beendet RB die Hinrunde mit enttäuschenden 22 Punkten - nie seit dem Aufstieg 2016 waren es weniger. In den Jahren zuvor waren es 35, 37 (Herbstmeister), 31, 28 und 39 Zähler. Der aktuelle Tabellenplatz neun ist bei Weitem nicht der Anspruch, den das Team hat.

"Das Fazit unter unsere Hinrunde ist etwas ernüchternd. 22 Punkte sind natürlich nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Wir müssen das alles jetzt analysieren. Seit eineinhalb Wochen haben wir einen neuen Trainer, der schon ein paar neue Sachen implementiert hat, aber noch viel Arbeit mit uns hat", weiß Abwehrchef Willi Orban, dessen Mannschaft in der Hinrunde gleich siebenmal als Verlierer vom Feld ging. "Wir müssen uns jetzt ein paar Tage erholen, uns in die Verantwortung nehmen und uns hinterfragen, ob wir auch an unserem Maximum gespielt haben. Wir haben Anfang Januar eine wichtige Trainingswoche und müssen schauen, dass wir die Hypothek, die wir mit uns mitschleifen, nach und nach abarbeiten."