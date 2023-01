Nahtloser Übergang: Lerch übernimmt im März die TSG-Frauen

Der Ex-Wolfsburger Erfolgscoach Stephan Lerch steigt wieder in der Frauen-Bundesliga ein. Der 38-Jährige übernimmt aber in Hoffenheim erst im März. Zuvor führt er noch eine andere Aufgabe bei der TSG zu Ende.

Eine Analyse der Vorrunde führte bei Frauen-Bundesligist Hoffenheim dazu, dass Trainer Gabor Gallai freigestellt wurde. Die Nachfolge ist nun geklärt. Mit Stephan Lerch übernimmt der ehemalige Erfolgstrainer der Wolfsburgerinnen, der mit dem VfL dreimal deutscher Meister und auch dreimal Pokalsieger wurde und zudem 2018 sowie 2020 ins Finale der Champions League vordrang.

"Uns war schnell klar, dass wir in Stephan Lerch den idealen Nachfolger für Gabor Gallai in den eigenen Reihen haben", meinte Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG Hoffenheim. "Nachdem er signalisiert hatte, dass er sich eine Rückkehr in den Frauenfußball vorstellen kann, haben wir die Gespräche intensiviert. Wir freuen uns sehr, dass ein solcher erfahrener und erfolgreicher Frauen-Bundesliga-Trainer diese reizvolle Aufgabe übernimmt."

Allerdings wird Lerch erst ab 13. März bei den TSG-Frauen einsteigen, da er derzeit für die U-19-Junioren des Vereins zuständig ist und diese Aufgabe erst zu Ende führen will. "Die eingehenden Gespräche der vergangenen Tage waren von dem Willen geprägt, den bestmöglichen Übergang zu finden und damit die Weiterentwicklung sowohl unserer Akademiearbeit als auch die des Frauen-Teams zu gewährleisten", begründete der TSG-Vorsitzende Kristian Baumgärtner die Vorgehensweise.

Bis Lerch das Frauen-Team übernimmt werden sich Nadine Rolser und Rico Weber interimsweise um Nicole Billa und Co. kümmern.

Lerchs Fokus zunächst bei den Junioren

Für Lerch liegt der Fokus zunächst aber noch bei den Junioren. Es gilt, "den begonnenen Weg mit der U19 konsequent, dem nötigen Ehrgeiz und damit im Sinne der Jungs, zu beenden. Danach freue ich mich auf die neue Herausforderung in der Frauen-Bundesliga", erklärte Lerch.