Nahezu perfektes 3:0 gegen den Club: Neumann hatte "noch nie so viel Spaß"

Eine Negativ-Serie beendet, eine andere Serie ausgebaut - beides gelang Hannover 96 am Freitagabend. Und die Niedersachsen hatten ihre Freude damit.

"Noch nie so viel Spaß auf dem Platz": Hannovers Phil Neumann bejubelt mit Havard Nielsen das 2:0 gegen Nürnberg. picture alliance/dpa

Wenn es aus Hannoveraner Sicht etwas an diesem 3:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg zu kritisieren gab, dann war es die ausbaufähige Verwertung der zahlreichen Tormöglichkeiten. "Wir müssen schon in der ersten Halbzeit den Sack zumachen, bei den vielen Chancen", räumte Phil Neumann ein und hatte damit Recht: Zum Pausenpfiff standen 7:0 Torchancen für seine Mannschaft zu Buche, am Ende waren es 14:2.

Doch wenn überhaupt, wurde auf hohem Niveau gejammert im 96-Lager. Die Mannschaft lieferte ein nahezu perfektes Spiel. "Ich muss schon sagen: Als wir in die Halbzeitpause gegangen sind, hatten wir noch nie so viel Spaß auf dem Platz", erzählte Neumann. "Es hat fast alles funktioniert."

Unbedingter Siegeswille

Grund für den Erfolg war für den Innenverteidiger der große Siegeswille, mit dem man die Partie angegangen war. "Man hat gesehen, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Schön, dass wir über 90 Minuten alles - oder: sehr, sehr viel - richtig gemacht haben." Auch als Abwehrspieler konnte sich der 26-Jährige, der vorne selbst mit einem fulminanten Latten-Kopfball knapp scheiterte, über große Defensiv-Stabilität in seinen Reihen freuen: "Bis auf den Pfostenschuss habe ich nicht in Erinnerung, dass Nürnberg gefährlich wurde. Von daher bin ich sehr zufrieden."

Die Leistungsentwicklung kommt für den früheren Schalker, Ingolstädter und Kieler nicht von ungefähr. "Wir haben auch in der Woche zuvor in Elversberg phasenweise schon gezeigt, dass wir gut drauf sind und gute Spiele machen können." Dort jedoch herrschte nach dem 2:2 eher trübe Stimmung, denn: "Wir haben es oft schon in den zweiten 45 Minuten vermissen lassen. Deshalb bin ich umso glücklicher, dass wir es diesmal über 90 Minuten hinbekommen haben."

Weitermachen gegen Rostock

Mit dem Sieg beendete Hannover 96 eine Negativ-Serie von sechs Spielen ohne Sieg. Dadurch rückte die Spitzengruppe in einige Ferne, zum Relegationsplatz drei sind es sieben Punkte Abstand. Zugleich jedoch blieben die Niedersachsen im nunmehr siebten Heimspiel hintereinander ohne Niederlage.

Diese Serie soll schon am kommenden Sonntag gegen Hansa Rostock (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ausgebaut werden. Neumann zum Erfolg und der vielversprechenden Leistung: "Wir sind alle froh, dass es wieder geklappt hat, und wollen den Schwung in die nächsten Wochen mitnehmen. Der Sieg hat uns auch nur drei Punkte gebracht, deswegen wollen wir gegen Rostock genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben."