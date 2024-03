"Naheliegende Alternative" oder mehr Umbau: Wie ersetzt Köln Ljubicic?

Der 1. FC Köln muss in Mönchengladbach nicht nur den rotgesperrten Jan Thielmann ersetzen, sondern auch Dejan Ljubicic. Trainer Timo Schultz hat diverse Optionen.

Einer ist gesetzt - aber wer spielt neben Eric Martel im Mittelfeld des 1. FC Köln? Am Samstag treffen die Geißböcke schließlich auf Borussia Mönchengladbach und wollen zumindest verhindern, den Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze noch größer werden zu lassen. Doch nach der 5. Gelben Karte beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen muss FC-Trainer Timo Schultz auf Mittelfeldmann Dejan Ljubicic verzichten. Und dafür stehen gleich mehrere Optionen bereit.

Der 26 Jahre alte Österreicher hatte vor allem im vergangenen Herbst achtmal auf der Sechs gespielt. Schultz hatte Ljubicic in der Folge meist in der offensiven Dreierreihe eingesetzt, gegen Leverkusen aber wieder neben Martel aufgestellt. Dort verdrängte er Denis Huseinbasic auf die Bank, der seit Schultz' Amtsübernahme ein eingespieltes Duo mit Martel gebildet hatte.

Huseinbasic - oder doch ein anderer?

Auf der einen Seite der defensiv engagiertere und ruhigere Martel, daneben der offensiv umtriebigere, aber auch fehleranfälligere Huseinbasic. Dazu könnte es im Borussia-Park erneut kommen. "Denis ist eine naheliegende Alternative", sagt Schultz. Was vor allem daran liegt, dass Huseinbasic über Wettkampfpraxis und Bundesligaerfahrung verfügt. Ganz anders als Konkurrent Jacob Christensen, der sich "im Training gut präsentiert", aber erst vier Kurzeinsätze absolviert hat.

Die Variante mit dem jungen Dänen wäre risikoreich, denn mit Martel eingespielt ist Christensen nicht. Eine andere Alternative wäre Kapitän Florian Kainz, dem Schultz bereits öffentlich die Rückkehr in die Startelf versprach. Kainz agierte in dieser Saison bereits dreimal als Sechser, allerdings mehr bemüht als hervorragend. Mit ihm neben Martel würde allerdings ein Platz weiter vorne frei, wo sich Linton Maina, Sargis Adamyan und Faride Alidou aufdrängen.

Das Talent braucht noch Zeit

Links könnte zum Beispiel auch Linksverteidiger Max Finkgräfe eine Reihe weiter vorrücken, Leart Paqarada dann die Viererkette komplettieren. So ließ Schultz in der Schlussphase der Partie gegen Bayer 04 agieren. Dass der Coach derart viele Veränderungen an seiner Elf vornehmen möchte, ist allerdings eher unwahrscheinlich.

Und dann wäre da für die Doppelsechs ja noch Meiko Wäschenbach. Der 20-Jährige drängt sich seit Wochen im Training auf, schaffte es aber noch nicht in den Spielkader der Profis. "Man sieht, dass er den einen oder anderen Schritt noch gehen muss", erklärt Schultz und fordert, Wäschenbach müsse in der U 21 in der Regionalliga "noch dominanter auftreten, als er es ohnehin schon tut".

Der Weg für Talente über Einsätze in den U-Teams sei unverhandelbar. Und eine Option für das Wochenende scheint er noch nicht zu sein: "Meiko ist auf einem guten Weg, hat aber noch Strecke vor sich."