"Nah dran an der Erlösung": Osnabrück schöpft leise Hoffnung

Ausgerechnet gegen das formstärkste Team der 2. Bundesliga feierte der VfL Osnabrück am Samstag den zweiten Saisonsieg. Zwar sind die Lila-Weißen weiterhin abgeschlagen Letzter, Trainer Uwe Koschinat kann dem Erfolg dennoch viel abgewinnen - auch in Hinblick auf das kommende Wochenende.

Der VfL Osnabrück darf seit dem Samstagnachmittag neue Hoffnung im aussichtslos scheinenden Abstiegskampf der 2. Bundesliga schöpfen, wenngleich es nur eine leise ist. Denn nachdem die Lila-weißen in den vergangenen Wochen zwar oft eine gute Leistung auf den Platz gebracht hatten, sich aber nicht zu belohnen wussten, stimmte im Derby gegen Hannover 96 endlich auch der Ertrag - am 23. Spieltag fuhr der VfL den langersehnten zweiten Saisonsieg ein.

Es ist nicht leicht, permanent diesen Stein wieder hochzurollen. Uwe Koschinat

Natürlich ist es weiterhin ein gehöriger Abstand von mindestens sieben Punkten, der die Elf von Uwe Koschinat von Relegationsplatz 16 trennt, doch im Anschluss war der Trainer des Zweitliga-Schlusslichts dennoch erleichtert. "Es ist schon sehr nah dran an der Erlösung", erklärte der 52-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem 1:0 gegen 96, das als im neuen Jahr noch ungeschlagenes Team mit viel Selbstvertrauen daherkam. "Es ist nicht leicht, sowohl als Mannschaft als auch als das moderierende Team drumherum, permanent diesen Stein wieder hochzurollen, nachdem wir in den letzten Wochen vor allen Dingen im Ergebnis - nicht in der Leistung - Rückschläge hinnehmen mussten."

Besonders kompliziert sei dieses Unterfangen gewesen, weil man am vergangenen Wochenende einen bitteren Arbeitsttag erwischt hatte. "Ich fand es nochmal doppelt schwerer nach dem Elversberg-Spiel (1:3), nach dieser halben Stunde, in der wirklich alles über uns hereingebrochen ist und wir eine wirklich desaströs schlechte Leistung angeboten haben. So wieder aufzustehen, nötigt mir Respekt ab", erklärte Koschinat, der klarstellte: "Ich habe nie an der Arbeitshaltung der Mannschaft, am Zusammenhalt, an der Intensität, die wir auf den Platz bringen können, gezweifelt."

Zuhause steht seit drei Spielen die Null

Gleichwohl es sich um einen "glücklichen Sieg" handle, sorge es für Genugtuung, "zu zeigen, dass wir in der 2. Liga auch Dreier können", zumal dieser "seit längerer Zeit in der Luft gelegen" habe. "Es ist im Übrigen auch das dritte Spiel zu Hause, das wir zu null gespielt haben. Ich finde, das muss man auch mal herausstellen - das zeigt, wie stabil wir sind". Und einen weiteren Effekt habe der Sieg in Anbetracht der kommenden Aufgabe ebenfalls: "Es ist toll, dass wir heute mal so einen echten Arbeitssieg landen konnten gegen eine absolute Top-Mannschaft. Jetzt können wir uns freuen auf das kommende Spiel beim Hamburger SV. Da ist die Spielvorbereitung auf das nächste große Spiel mit Sicherheit etwas leichter".

Uwe Koschinat ballt die Faust - und blickt hoffnungsfroh nach vorne. picture alliance / kolbert-press

Der Hamburger SV um seinen neuen Trainer Steffen Baumgart liegt in der Tabelle vor Hannover auf Rang drei. Dass das nichts zu bedeuten hat, bewies der VfL in der Hinrunde. Gegen die Rothosen gelang der zuvor einzige Sieg der laufenden Saison. Am Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) kann die Koschinat-Elf die Überraschung wiederholen - und den Abstand zum rettenden Ufer weiter verkürzen.