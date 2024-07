Nagelsmanns Wechsel-Probleme - und Schlotterbecks Gelbe Karte mit Folgen

Julian Nagelsmann beeinflusste das EM-Viertelfinale mit seinen Einwechslungen maßgeblich, bekam in der Verlängerung aber Probleme. Ärgerlich verlief der Abend auch für Nico Schlotterbeck.

Hätte Deutschlands EM-Viertelfinale gegen Spanien vier Jahre früher stattgefunden, als im Fußball traditionell nur drei Wechsel pro Mannschaft erlaubt waren, wäre Julian Nagelsmann in noch größere Bedrängnis geraten. Doch schon mit seinen fünf Optionen in der regulären Spielzeit und der sechsten in der Verlängerung kam der Bundestrainer am Freitagabend in Stuttgart kaum zurecht.

Dafür hatte er mit seiner Startelf selbst gesorgt: Weil die Idee, auf Emre Can und Leroy Sané statt auf Robert Andrich und Florian Wirtz zu setzen, wirkungslos verpuffte, rotierte er schon in der Halbzeitpause selbstkritisch und - gerade im Fall von Wirtz (kicker-Note 1,5) - wirkungsvoll zurück. Als Spanien dennoch in Führung gegangen war (51.), legte er personell nach: Maximilian Mittelstädt kam für den gelbvorbelasteten David Raum, der womöglich auch deshalb beim Gegentreffer zu zaghaft agiert hatte, und Niclas Füllkrug für Kapitän Ilkay Gündogan (57.).

Warum kam Anton für Havertz und nicht Schlotterbeck?

Damit blieb Nagelsmann über eine halbe Stunde vor dem regulären Ende nur noch eine Wechseloption übrig, die er in der 80. Minute schließlich zog: Mit Thomas Müller für Innenverteidiger Jonathan Tah ging der Bundestrainer All-in und wurde für das Risiko mit Wirtz' spätem Ausgleich, eingeleitet von Mittelstädt, belohnt.

Das Problem: Mit nur noch drei Abwehrspielern (Mittelstädt, Antonio Rüdiger und Joshua Kimmich) konnte und wollte Nagelsmann nicht in die Verlängerung gehen, und so "opferte" er Kai Havertz für Innenverteidiger Waldemar Anton. Eigentlich wäre Nico Schlotterbeck, der im Achtelfinale gegen Dänemark als Vertreter des gesperrten Tah überzeugt hatte, die logische Wahl gewesen, doch der Dortmunder hatte sich im Jubel nach dem 1:1 an der Seitenlinie eine Gelbe Karte eingehandelt. Der Verdacht liegt nahe, dass ihn diese einen Einsatz kostete - einen vorbelasteten Spieler wollte Nagelsmann kaum bringen.

"Bei den letzten Turnieren gab es keine einzige Szene, wo die ganze Bank stand"

"Wir können mal Szenen von den letzten Turnieren anschauen, da gab es keine einzige, wo die ganze Bank stand und reingerufen hat", sagte der Bundestrainer später über die Emotionen neben dem Spielfeld, die später auch noch Deniz Undav eine Verwarnung einbrachten (113.). "Heute habe ich sie ab der 88. Minute ständig nach hinten schicken müssen, weil sie alle auf dem Feld standen."

Während Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente erst in der 102. Minute mit Joselu seinen letzten Joker brachte, obwohl er Pedri schon in der achten Minute hatte auswechseln müssen, blieb Nagelsmann nichts anderes übrig, als in der Verlängerung tatenlos dabei zuzusehen, wie sich etwa Toni Kroos im zweiten Durchgang nur noch über den Platz schleppte und keine Zweikämpfe mehr führen konnte. Trotzdem war die DFB-Elf die gefährlichere Mannschaft - bis Mikel Merino ihr per Kopf den K. o. versetzte. Der Matchwinner war in der 80. Minute eingewechselt worden.