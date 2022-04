Nagelsmanns vielsagendes Fazit: "Es war nicht das leichteste Jahr"

Der FC Bayern ist zum zehnten Mal in Folge deutscher Meister, Julian Nagelsmann zum ersten Mal überhaupt. Der Trainer über eine "nicht so einfache" erste Saison.

Kalt war Julian Nagelsmann am späten Samstagabend, als er zur Pressekonferenz nach dem 3:1-Sieg gegen Borussia Dortmund erschien. Das biergetränkte Oberteil hatte er gewechselt, untenrum blieb die Kleidung nass. "Es war wichtig, es heute geschafft zu haben", erklärte er, der mit 34 Jahren zum jüngsten Meistertrainer des FC Bayern wurde. "Das in einem Heimspiel gegen Dortmund schaffen zu können, gegen den Konkurrenten, der noch eine theoretische Chance gehabt hätte, rückt die Saison in ein besseres Licht."

Und damit ließ Nagelsmann gleich wieder tief blicken. Er machte wie gewohnt seine Späße, grinste und flaxte viel mit Co-Trainer Benjamin Glück, der die Pressekonferenz mit einem Siegerbier in der Hand verfolgte, doch als Nagelsmann auf das große Ganze zu sprechen kam, auf seine erste Saison in München und die Bilanz, da war ihm, wie schon am Donnerstag vor dem Spiel, deutlich anzumerken, dass der Villarreal-Stachel noch länger sitzen bleibt.

Hätte, dabei bleibt es dann eben sehr oft

Das Aus in der Champions League wird die Saison des Rekordmeisters überschatten, zu schwach ist die "Konkurrenz" in der Bundesliga, zu groß dann doch immer wieder die individuelle Klasse der Münchner. In Bielefeld in der Vorwoche hätte ein bundesligatauglicher Stürmer die Bayern bestraft, gegen den BVB hätte es nach dem Anschlusstreffer auch 2:2 stehen können, wenn Schiedsrichter Daniel Siebert nach dem Foul von Benjamin Pavard an Jude Bellingham erneut auf den Punkt gezeigt hätte. Hätte, dabei bleibt es dann eben sehr oft.

Natürlich ist Nagelsmann glücklich über diese Meisterschaft, natürlich sind es auch die Spieler. Den Samstagabend werden sie genossen haben, heute dürfen sich die meisten erholen. Am Montag kehrt Nagelsmann für "ein paar Termine" an die Säbener Straße zurück, "um die Planungen voranschreiten zu lassen".

Die Bundesliga-Saison ist für den FCB drei Runden vor Schluss beendet, jetzt gilt der volle Fokus dem sommerlichen Transfermarkt. "Es war nicht das leichteste Jahr fürs erste als Bayern-Trainer, das muss ich ehrlicherweise sagen."

Nagelsmann: "Ich bin einer, der nie jammert, aber..."

Doch auch Nagelsmann weiß: Der Druck wird ab Anfang Juli nicht geringer, er wird steigen. "Ich bin einer, der nie jammert, aber es war nicht ganz so einfach, weil viele Dinge im Jahresverlauf passiert sind und einige Nackenschläge dabei waren, die für mich Ehrgeizling nicht ganz leicht zu verkraften waren." Das 0:5 in Gladbach, Villarreal, Corona-Erkrankungen, Impfdebatten, Vertragsthemen und so weiter. "Von daher bin ich heute sehr froh." Froh, dass zur Abwechslung mal gefeiert werden darf.

Gejagt wurde Nagelsmann auf dem Rasen der Allianz-Arena, vor allem von Tanguy Nianzou, mit einem Weißbier in der Hand. Die Jungs, gestand Nagelsmann, hätten natürlich andere Ambitionen als nur den Meistertitel, zumal er für fast alle einer von ganz vielen ist, "aber sie sehen natürlich auch, dass ein Trainer da mit im Boot sitzt und es nicht immer ganz leicht ist für alle Beteiligten. Sie haben auch irgendwann mal ihren ersten Titel gewonnen und wissen schon, dass das ein besonderer Moment ist." Der jetzt mal kurz genossen werden kann. Aber eben nur kurz.