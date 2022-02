Nagelsmanns überraschendes Lob für Sabitzer

Marcel Sabitzer (27) erntete nach dem 4:1 gegen Fürth ein etwas zu überschwängliches Lob von Trainer Julian Nagelsmann.

Will seinen Schützling wieder in die Spur bringen: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (li.). Getty Images

Als er sich umdrehte und sah, wie das Unheil seinen Lauf nahm, schlug Marcel Sabitzer die Hände in die Luft. Fast so, als wollte er nur noch schreien: "Was soll denn noch alles schiefgehen?". Seit über einem halben Jahr läuft auf jeden Fall einiges nicht rund.

Dass Bayerns Nummer 18 am Sonntagnachmittag den Freistoß von Branimir Hrgota unhaltbar für Sven Ulreich zur Fürther Führung in München abfälschte, wirkte wie ein Schlag gegen den sowieso schon am Boden liegenden Boxer. Langsam, meinte die "SZ", müsse Sabitzer sich mal fragen, "ob er sich nicht irgendwo auf dem Weg von Leipzig nach München einen Fluch eingefangen hat".

Anders gefragt: Fehlt ihm schlicht die Klasse für den Rekordmeister? Ob auf der Sechs, auf dem rechten Flügel, auf der Zehn oder auf der linken Abwehrseite - auf keiner Position konnte Sabitzer dem FC Bayern seit seinem Wechsel bislang wirklich weiterhelfen. Der ehemalige RB-Kapitän, der in zwei Leipziger Jahren unter Nagelsmann insgesamt 43 Scorerpunkte sammelte, steht nach 22 Einsätzen im FCB-Trikot noch gänzlich ohne Torbeteiligung da.

Trotzdem sagte Nagelsmann nach dem 4:1 gegen Fürth, das Sabitzer auf der rechten offensiven Seite begonnen und neben Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld beendet hatte: "Er kommt im Training immer besser in die Spur, da sind wir absolut zufrieden."

Etwas zu zufrieden bewertete der Bayern-Trainer die Leistung seines Wunschspielers am Sonntag (kicker-Note 5). Er hätte es mal wieder verdient gehabt zu spielen, fand Nagelsmann. Zuletzt hatte Sabitzer Ende Januar beim 4:0 in Köln begonnen, coronabedingt hinten links (Note 3,5), seitdem wurde er dreimal spät eingewechselt.

Vor allem in der zweiten Hälfte hat es Sabitzer laut seinem Trainer "ordentlich gemacht. Er hat gegen Nielsen die langen Bälle clever verteidigt, sodass da keine Standardsituationen oder zweiten Bälle entstehen, sondern hat das mit dem Körper einfach sehr clever gemacht, was unglaublich wichtig war, um Druck zu erzeugen und das Spiel nicht viel in unserer Hälfte zu haben."

Immer, wenn es dann nach vorne ging, wirkte Sabitzer allerdings so unglücklich wie bislang zu oft. Torgefährlichkeit strahlte der 58-malige österreichische Nationalspieler zuletzt in Leipzig aus. Also für RB.

Es ist offensichtlich, dass Nagelsmann seinem Schützling mit öffentlichem Lob die verloren gegangene Selbstsicherheit verpassen möchte. Dass das nicht selbstverständlich ist, erfuhr vor wenigen Wochen erst Tanguy Nianzou, als Nagelsmann den 19-jährigen Verteidiger auf einer Pressekonferenz anzählte.

Ob Sabitzer schon am kommenden Samstag die nächste Chance erhält? Corentin Tolisso fällt mit einem Muskelfaserriss aus, immerhin bietet sich Nagelsmann mit der wahrscheinlichen Rückkehr von Jamal Musiala eine Option mehr neben Kimmich. Dort hatte es vor Weihnachten und zu Beginn der Rückrunde auch Marc Roca ordentlich gemacht.