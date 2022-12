Nagelsmanns totale Funkstille zu Nübel - Offene Fragen bei Navas

Soll Alexander Nübel Manuel Neuers langen Ausfall auffangen, müssen die Bayern hohe Hürden nehmen. Offene Fragen gibt es auch beim gehandelten Keylor Navas.

Rund sechs Wochen muss Manuel Neuer (36) Gips tragen. Der Kapitän des FC Bayern und der Nationalmannschaft, der sich im Winterurlaub mit dem Ski an seinem rechten Fuß verkantet hatte und folgenschwer gestürzt war, fällt mit einem Schien- und Wadenbeinbruch monatelang aus - und bringt die FCB-Verantwortlichen ins Grübeln.

"Natürlich werden wir uns in aller Ruhe Gedanken machen", sagte Vorstandschef Oliver Kahn am Sonntag dem kicker. Er weiß: Allein mit Neuers erstem Stellvertreter Sven Ulreich (34) sowie Johannes Schenk (19) um Meistertitel, Champions League und DFB-Pokal zu kämpfen, wäre riskant, auch wenn Ulreich, dessen Vertrag unlängst bis 2024 verlängert wurde, großes Vertrauen genießt.

Nach Neuers Unfall hatten die Münchner Macher sofort die Partei Alexander Nübel (26) kontaktiert. Der Ex-Schalker, der als unumstrittene Nummer 1 gerade sein zweites Leihjahr bei der AS Monaco verbringt, stellt die erste Lösung dar. Doch es gibt hohe Hürden, soll Nübel in diesem Winter vorzeitig nach München zurückkehren.

Von Tapalovic fühlt sich Nübel arg missachtet

In diesem Sommer hätten ihn die Bayern gemäß Vereinbarung zurückholen können, im jetzigen Notfall ist das bestenfalls mit einer finanziellen Entschädigung möglich, weil die Monegassen als Tabellensechster der Ligue 1 um die Champions-League-Qualifikation kämpfen und auch in der Europa League große Ziele haben, in der in den K.-o.-Runden-Play-offs Bayer Leverkusen wartet. Die AS-Klubführung versucht bereits, Nübel länger zu binden.

Außerdem wäre zu klären, ob Nübel überhaupt zu einer Rückkehr bereit wäre. Von Bayern-Torwarttrainer Toni Tapalovic fühlt sich der Keeper arg missachtet. Es gab schon während der einjährigen gemeinsamen FCB-Zeit 2020/21 kaum Kontakt, der während der Monaco-Leihe auf null reduziert wurde. Eine Kooperation scheint da für die Nübel-Seite "unvorstellbar".

Nübel will kein "Notnagel" sein - Würde PSG Navas gehen lassen?

Auch Cheftrainer Julian Nagelsmann sprach bislang kein einziges Mal mit Nübel, allein Sportvorstand Hasan Salihamidzic besuchte ihn Anfang November einmal. Die von den Münchnern angestrebte Verlängerung des bis 2025 gültigen Vertrags bis Ende Juni 2028 kam bislang nicht zustande. Nübel erwartet veränderte Rahmenbedingungen und ein Vertrauensbekenntnis der Bayern-Oberen. Die Aushilfe - es fällt das Wort "Notnagel" - für Neuer bis zu dessen Genesung möchte er nicht abgeben. Nübel liegen drei Anfragen aus der Premier League und eine aus der Bundesliga vor.

Längst fallen weitere Namen. In Kroatien gilt Stammkeeper und WM-Halbfinalist Dominik Livakovic (27, Dinamo Zagreb) als Bayern-Kandidat, auch Paris St. Germains Ersatztorwart Keylor Navas (35) wird mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Doch es gibt offene Fragen, die sich auch die Bayern-Bosse stellen: Würde PSG kurz vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen Bayern wirklich helfen? Und fände sich der erfahrene Torwart Costa Ricas sofort zurecht?

