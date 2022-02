Nagelsmanns Tedesco-Anekdote: "Andere haben 44-mal Herr der Ringe geguckt"

Julian Nagelsmann (34) und Domenico Tedesco (36) haben zusammen den Fußballlehrer-Lehrgang absolviert. Vor dem Wiedersehen erinnert sich der Bayern-Coach an die Anfänge.

Ein "gutes" Bundesligaspiel erwartet Julian Nagelsmann am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Allianz-Arena. "Wir sind gut drauf, auch Leipzig ist wieder gut drauf."

Das Duell zwischen Meister und Vizemeister, auch wenn der Erste dieses Mal "nur" auf den Sechsten trifft, ist auch das Wiedersehen zwischen Nagelsmann und RB-Coach Domenico Tedesco, die einst zusammen den Fußballlehrer-Lehrgang absolviert hatten.

Von 2015 bis 2016 hatten beide im Nachwuchs der TSG Hoffenheim gearbeitet, Nagelsmann als Trainer der U 19, Tedesco bei der U 17. Also teilten sie sich die Fahrten zum Lehrgang. "Wir kennen uns schon gut", sagt Nagelsmann deshalb. "Aber wir haben auch nicht jede Autofahrt nur über Fußball gesprochen und ständig die Philosophie ausgetauscht. Das ist, glaube ich, ganz ratsam, dass jeder noch ein bisschen sein Betriebsgeheimnis und eigene Ideen hat."

"Unter Marsch war's ganz anders ausgelegt"

Voll des Lobes ist Nagelsmann für seinen einstigen Weggefährten, der RB durch vier Siege in Folge wieder auf Champions-League-Kurs gebracht hat: "Er hat eine sehr gute Idee von Fußball und sehr klare Abläufe in der Defensive und in der Offensive, und das sieht man auch. Die Mannschaft ist stabiler geworden in ihrem Spiel, sowohl defensiv als auch offensiv. Alles ist wieder ein Stück kontrollierter als davor, sodass das Spiel wieder mehr auf Ballbesitz ausgelegt ist. Unter Jesse Marsch war's ganz anders ausgelegt."

Überrascht ist Nagelsmann also nicht, dass Tedesco "eine der spannendsten Mannschaften Europas" wieder aufgepäppelt hat, schließlich hatte der ehemalige Schalke-Trainer damals auch die bessere Abschlussnote. Was den Grund dafür betrifft, hat Nagelsmann eine Theorie - und eine "kurze Anekdote" aus den Anfängen des Lehrgangs parat: "Am ersten Tag habe ich gedacht, ich will jetzt nicht der Oberstreber sein und als Erster reingehen und mir den besten Platz aussuchen."

Also wartete Nagelsmann bis fünf vor acht, "weil ich dachte, dann schwimme ich so mit den Coolen mit, gehe als einer der Letzten rein und kriege noch einen guten Platz. Dann gehe ich als Letzter rein, und dann war einfach nur noch der vordere Platz am Gang frei. Sprich: Da ist jeder Dozent, überwiegend der Frank Wormuth, an meinem Laptop vorbeigelaufen. Und wenn ich irgendwas anderes gemacht habe… Es gab Teilnehmer an diesem Lehrgang, die haben tatsächlich die Trilogie von Herr der Ringe 44-mal angeguckt. Ich konnte nicht einmal irgendwas bei Google eintippen, weil mein Laptop sofort zugeklappt wurde."

Das war schon ein grober Nachteil. Julian Nagelsmann

Nach dem ersten Halbjahr konnten die Plätze neu vergeben werden, doch auch dieses Mal hatte Nagelsmann kein Mitspracherecht: "Aufgrund meines jungen Alters war es in diesem Lehrgang so, dass ich bei der Vergabe der neuen Sitzplätze zum Halbjahr auch nicht mehr beteiligt war. Das war schon ein grober Nachteil." Und deshalb, ergänzt der Bayern-Trainer augenzwinkernd, "habe ich auch nur eine 1,3 und Domenico eine 1,0".