Nagelsmanns "skurrile" Vorahnung

Die gute Laune beim FC Bayern ist zurück. Mit einem 4:0 gegen Bayer Leverkusen bog der Rekordmeister am Freitagabend in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur ein. Vor allem einer war daher bester Stimmung.

Konnte beim klaren Erfolg gegen Leverkusen zufrieden sein: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. IMAGO/Lackovic