Nagelsmanns Skepsis bei Mané: "Auch wenn der Verband das gerne hätte"

Julian Nagelsmann (35) gab am Freitagmittag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Schlusslicht Schalke ein Personalupdate. Skepsis äußerte der Bayern-Cheftrainer bei Senegals Hoffnungsträger Sadio Mané (30).

Die Bayern surfen auf einer beispiellosen Erfolgswelle, haben die letzten neun Pflichtspiele gewonnen. Alles andere als ein deutlicher Auswärtssieg am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Schalke zum Abschluss des Kalenderjahres 2022 wäre eine dicke Überraschung. Entsprechend entspannt präsentierte sich Bayern-Coach Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Freitagmittag.

Beim Personalupdate hatte er zwei Fragen schnell geklärt: "Sadio fällt aus, Thomas fällt aus." Sadio Mané und Thomas Müller fallen als Optionen für das Schalke-Spiel weg. Auch Alphonso Davies, der nach einer Verletzung im Spiel bei Hertha BSC (3:2) sogar um einen Einsatz für Kanada bei der WM gebangt hatte, steht nicht zur Verfügung. "Er ist noch ein paar Tage in München zur Reha, um ihn dann auch wieder fit zu kriegen für die WM. Dann wird er nachreisen", so Nagelsmann zum Vorgehen beim Linksverteidiger.

Deutlich bessere Nachrichten gibt es bei Innenverteidiger Matthijs de Ligt, der seit seinem Sommerwechsel immer wieder mit Rückschlägen in Form von Verletzungen zu kämpfen hat. "Matthijs hat trainiert, es war auch gut, er hat keine Probleme mehr", atmete Nagelsmann auf: "Wenn heute keine Reaktion aufgetreten ist, wird er ganz normal das Abschlusstraining machen und dann auch morgen spielen können. Da sind wir sehr froh darum, dass wir ihn wieder haben." Ansonsten hätten alle Spieler das 6:1 gegen Bremen gut weggesteckt.

"Wir machen in zehn Tagen nochmal eine Nachkontrolle"

Außer eben Mané, um den der Senegal bangte. Der WM-Teilnehmer kündigte an, alle Hebel in Bewegung setzen zu wollen, um seinen Superstar bei der Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) einsetzen zu können. Am Freitag gab der Senegal sein Aufgebot bekannt - Mané zählt zu den Auserwählten.

Es ist ja klar, dass der Senegal gerne hätte, dass er spielt. Julian Nagelsmann

Nagelsmann erklärte zum Ablauf: "Wir machen in zehn Tagen nochmal eine Nachkontrolle und dann werden wir schauen, wie der Heilungsverlauf am Schienbeinköpfchen ist. Dann gibt es weitere Entscheidungen." Ob er befürchte, dass der Senegal Schlimmeres riskieren könnte, wurde Nagelsmann zudem gefragt. "Generell ist der frühzeitige Einsatz nach einer Verletzung immer kritisch", so der FCB-Coach.

Die Intention kann Nagelsmann durchaus verstehen. "Es ist ja klar, dass der Senegal gerne hätte, dass er spielt." Letztlich gebe es aber eben "eine medizinische Situation und Diagnose. Bei der Nachuntersuchung werden wir sehen, was rauskommt."

Nagelsmanns klare Ansage: "Wenn er Schmerzen hat und nicht spielen kann, dann wird er auch nicht spielen können. Auch wenn der Verband das gerne hätte." Für die Bayern gelte im umgekehrten Fall schließlich das Gleiche. "Die medizinischen Dinge stehen dann schon über den sportlichen."