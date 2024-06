Nagelsmanns Signale nach innen und außen

Never change a winnig team - dass Julian Nagelsmann gegen die Ungarn auf seine Startelf vom vergangenen Freitag setzt, liegt im streckenweise berauschenden 5:1 begründet, ist aber auch in anderer Hinsicht nur logisch. Ein Kommentar von kicker-Reporter Sebastian Wolff.

Seine Anfangsformation hat der Bundestrainer bereits seit dem März im Kopf. Und nach Verletzungen und Pausen wegen Beteiligungen am Champions-League-Finale auch seit dem finalen Test gegen Griechenland (2:1) auf dem Platz. Es ging dem 36-Jährigen nicht darum, Reize zu setzen, sondern Sicherheit zu vermitteln. Und dem in seinen Augen am besten zusammenpassenden Gefüge die Gelegenheit zu geben, Automatismen einzuschleifen. Da der Auftakt, wenn auch gegen überforderte Schotten, seine Herangehensweise bestätigt hat, wären Wechsel in der ersten Elf vor dem zweiten Gruppenspiel an diesem Mittwoch in Stuttgart erstaunlich gewesen.

Nagelsmann setzt mit der Kontinuität bei seiner Aufstellung wichtige Zeichen nach innen und außen. Er sendet Signale in die eigene Gruppe, dass er seinen Auserwählten vertraut, und zeigt der Konkurrenz, dass er sich weniger an deren Stärken und Schwächen orientiert als vielmehr an den Qualitäten, die sein Kader besitzt.

Bestes Beispiel, dass der Plan zumindest zunächst einmal aufgeht, ist sein Kapitän: Ilkay Gündogan hat weder im März noch in den letzten Vorbereitungsspielen restlos überzeugt, blieb für den Coach jedoch unantastbar - und überragte beim Auftakt in zentraler Rolle.

Podcast Was bedeutet diese EM für Georgien, Levan Kobiashvili? Für Levan Kobiashvili ging mit der georgischen EM-Premiere am Dienstag ein Kindheitstraum in Erfüllung. Im Interview erklärt der Ex-Bundesligaspieler und georgische Verbandspräsident, wie viel ihm die Teilnahme am Turnier bedeutet. Außerdem: Letzte Einblicke in die deutsche Vorbereitung mit kicker-Chefreporter Oliver Hartmann. alle Folgen

Wertschätzung und Spielpraxis für die zweite Reihe

Einem Spannungsabfall beim Rest des Kaders oder der Stimmung einer Zwei-Klassen-Gesellschaft wirkt der jüngste Bundestrainer der Nachkriegszeit bei seinem ersten Turnier in doppelter Hinsicht entgegen: Zum einen hat er frühzeitig durch die viel zitierten Rollengespräche Klarheit erzeugt, zum anderen schöpfte er gegen Schottland das Wechselkontingent aus.

Spieler wie Pascal Groß, Niclas Füllkrug oder Leroy Sané, die ebenfalls nah an der Startelf dran waren oder sind, bekommen dadurch nicht nur das Gefühl von Wertschätzung, sondern auch wertvolle Praxis, auf die es im Turnierverlauf noch ankommen wird. Mit Robert Andrich etwa ist der für seine Resolutheit bekannte Mittelfeldräumer bereits gelbbelastet - Nagelsmann wird kaum mit der immergleichen Startelf durch das gesamte Turnier kommen.