Nagelsmanns Schiedsrichter-Ärger: Klopp nervt das Gegenteil

Julian Nagelsmann schimpfte nach Bayerns 1:1 in Salzburg über einen zu schnellen Schiedsrichter-Pfiff, Jürgen Klopp gefiel im Parallelspiel etwas Konträres nicht.

Falls Schiedsrichter und ihre Assistenten manchmal das Gefühl haben, es den Beteiligten einfach nicht Recht machen zu können - der Champions-League-Abend am Mittwoch könnte sie darin bestätigt haben.

In Salzburg machte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach dem 1:1-Remis seinem Ärger Luft, weil Referee Michael Oliver in der Nachspielzeit ein vermeintliches Offensivfoul von Thomas Müller an RB-Keeper Philipp Köhn sofort abgepfiffen und so den Gästen einen möglichen Siegtreffer genommen hatte: Zum Torabschluss, in dessen Nachgang der Videoassistent die Müller-Szene dann noch mal hätte überprüfen können, kam es so nicht mehr. "Eine unfassbar schlechte Entscheidung", echauffierte sich Nagelsmann.

Klopp: "Das macht mich fertig"

Rund 400 Kilometer weiter südwestlich hatte Jürgen Klopp ein exakt gegensätzliches Problem mit dem Schiedsrichterteam: Es reagierte für seinen Geschmack immer wieder zu spät. "Ihre Situationen waren sehr oft Abseits", sagte der Trainer des FC Liverpool nach dem 2:0-Auswärtssieg bei Inter über die Mailänder Offensivaktionen. "Das macht mich fertig: Du siehst, dass es Abseits ist, aber sie lassen sie weiterrennen und vergessen, die Fahne zu heben."

Kurz gesagt: Klopp stört der Schiedsrichter-Trend, abseitsverdächtige Angriffe erst einmal laufen zu lassen, damit der VAR ein wegen Abseits zu Unrecht aberkanntes Tor im Zweifelsfall noch korrigieren könnte. Ein zu früher Pfiff wegen einer zu früh gehobenen Fahne böte dazu keine Gelegenheit mehr.

Klopp stören auch die psychologischen Folgen

Schon am Sonntag nach dem 1:0-Ligaerfolg bei Premier-League-Schlusslicht Burnley hatte sich Klopp darüber aufgeregt - auch über die psychologischen Folgen: "Wegen der späten Abseitsfahne fühlt es sich an, als hätten sie mehr Momente gehabt als in Wirklichkeit", hatte er über den Gegner gesagt. Teilweise sei Torhüter Alisson deshalb zu unnötigen Paraden gezwungen worden, obwohl seine Vorderleute eigentlich gut verteidigt, nämlich erfolgreich auf Abseits gespielt hätten, so Klopp. "Das ist wirklich verrückt."

Ob Klopp derlei Gedanken wiederholt, wenn demnächst einer seiner Spieler fälschlicherweise vorzeitig zurückgepfiffen werden sollte, bleibt abzuwarten. Über einen frühen Pfiff immerhin verlor er in Mailand kein Wort: Schiedsrichter Szymon Marciniak hatte nach der zweiminütigen Nachspielzeit pünktlich zur Halbzeitpause gebeten, obwohl es schwer danach aussah, als wäre Mohamed Salah sonst allein aufs Inter-Tor zugelaufen.