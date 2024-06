Nagelsmanns Plädoyer: "Ich will, dass wir als Land vereint sind"

Nach 20 Tagen Vorbereitung sieht Julian Nagelsmann den EM-Gastgeber gerüstet für den Ernstfall. Im Eröffnungsspiel gegen Schottland soll die noch etwas verhaltene Vorfreude bei den Fans in Euphorie verwandelt werden.

Auf der Busfahrt von Herzogenaurach nach München passierten die deutschen Nationalspieler am Donnerstag schon einmal jene Arena, in der sie am Freitag in die Heim-EM starten. "Ich will, dass wir als Land vereint sind", richtete Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Abschluss-Pressekonferenz ein Plädoyer an den EM-Gastgeber: "Wir müssen den Heimvorteil nutzen, da brauche ich alle. Deshalb bitte sehr laut sein morgen."

Vor gut 66.000 Fans auf den Rängen und weltweit mehrere Hundert Millionen an den TV-Schirmen geht es für die deutsche Mannschaft vor allem darum, gegen den klaren Außenseiter Schottland mit der enormen Erwartungshaltung fertig zu werden. "Wir sind die Mannschaft mit dem Tick mehr Druck, das wollen sie sicherlich ausnutzen. Wir können den Druck besiegen, und wir können Schottland besiegen", prophezeite Nagelsmann und appellierte an die eigenen Reihen: "Ich verlange von den Spielern den Glauben an sich selbst."

Zuletzt drei verpatzte Turnier-Starts

Die zuletzt vier Testspiele ohne Niederlage haben in Fußball-Deutschland den Glauben entfacht, dass die sechsjährige Länderspiel-Tristesse nach drei herben Turnierenttäuschungen pünktlich zur Heim-EM überwunden sein könnte.

"Die externe Erwartungshaltung ist identisch mit der internen. Ich sehe viel Zuversicht und Glaube bei den Spielern", sagte der Bundestrainer und lobte noch einmal die Mentalität bei der 2:1-Generalprobe gegen Griechenland, als die deutsche Mannschaft nach schwacher erster Halbzeit einen Rückstand noch in letzter Minute in einen Sieg umwandelte: "Wir haben zuletzt Mentalität bewiesen. Dieses Zeichen war wichtig." Die Spieler hätten "die Lust und Gier, dass es besser wird als bei den vergangenen Turnieren."

Sowohl bei der WM-Blamage 2018 in Russland wie auch bei der Corona-EM 2021 und dem Katar-Desaster 2022 startete die deutsche Auswahl mit einer Niederlage und stand fortan mit dem Rücken zur Wand. Das soll gegen die Schotten, die in der FIFA-Weltrangliste auf Position 39 und damit 26 Ränge hinter Deutschland geführt werden, anders werden. "Es ist keine klassische Kick-an-Rush-Mannschaft, sie können auch fußballerische Akzente setzen", warnte Nagelsmann, und auch Toni Kroos rief in Erinnerung, dass man sich zuletzt gerade gegen Kontrahenten dieser Kragenweite regelmäßig sehr schwer getan habe.

Neuer besonders im Blickfeld

Der Titel-Hamster von Real Madrid, für den die EM zur Abschiedsvorstellung als Profi wird, ist seit den ermutigenden März-Auftritten gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) der alte, neue Fixpunkt in der EM-Elf. Diese ist von Nagelsmann praktisch seit diesen beiden Darbietungen in Stein gemeißelt, lediglich Marc-André ter Stegen wird durch Manuel Neuer ersetzt. Der 38-jährige Team-Senior steht nach den jüngsten Patzern beim FC Bayern und im Nationaltrikot ganz besonders im Blickfeld und unter Druck.

Nagelsmann hatte dem Weltmeister nach der Generalprobe gegen Griechenland, als ein Fangfehler von Neuer zum 0:1 geführt hatte, unzweideutig das Vertrauen ausgesprochen und dies am Donnerstag noch einmal untermauert: "Manuel hat mein Vertrauen, er wird ein gutes Turnier spielen."

Vor Neuer bilden Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger und Turnier-Neuling Maximilian Mittelstädt die Abwehrreihe. Kroos wird auf der Doppelsechs von Robert Andrich flankiert, der ebenfalls in sein erstes Turnier startet. Dies gilt auch für Shooting-Star Florian Wirtz, der gemeinsam mit Jamal Musiala, Kai Havertz und Gündogan die Akzente in der Offensive setzen soll.

"Generell haben wir mit den Rollengesprächen im März das Ziel verfolgt, dass wir ein Gerüst von Spielern haben, die wissen, was auf sie zukommt", erklärte Nagelsmann seine Personal-Strategie, betonte aber auch mit Blick auf die weiteren Spiele: "Die Rollenverteilung ist kein Freifahrtschein."

Noch kocht die Vorfreude im Gastgeberland auf kleiner Flamme, sind schwarz-rot-gold-geschmückte Balkone und Autos nur vereinzelt zu beobachten. Doch klar ist: Ein überzeugender Start würde dieses Bild schlagartig ändern.