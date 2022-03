Nagelsmanns Monopoly-Vergleich: "Wir würden gerne mit Lewy verlängern"

Verlängert der FC Bayern mit Robert Lewandowski (33)? Trainer Julian Nagelsmann positioniert sich klar.

Als er am Donnerstag nach anderthalb Tagen Pause auf den Trainingsplatz zurückkehrte - wenn auch getrennt vom Rest der Mannschaft -, machte Robert Lewandowski einen gelassenen Eindruck. Der Top-Torjäger drehte lächelnd seine Runden mit Fitnesstrainer Simon Martinello, kehrte an diesem Freitag ins Teamtraining zurück und ist am Samstag gegen Union Berlin (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) einsatzbereit.

Wie lange Lewandowski noch das Bayern-Trikot trägt, ist derzeit offen. Der Vertrag des polnischen Angreifers endet im Sommer 2023, Gespräche über eine Verlängerung haben noch nicht stattgefunden. "Grundsätzlich hat sich der FC Bayern noch nie treiben lassen", sagte Präsident Herbert Hainer am Donnerstag dem kicker, nachdem Lothar Matthäus die Führungsriege des FCB in der "Sportbild" für das Vorgehen mit dem Torschützenkönig kritisiert hatte.

Es ist natürlich von außen immer etwas leichter zu bewerten. Julian Nagelsmann über die Lewadowski-Verhandlungen

"Er ist sicherlich ganz gut vernetzt", meinte Julian Nagelsmann am Freitag über Matthäus. "Es ist natürlich von außen immer etwas leichter zu bewerten. Wenn man am Tisch sitzt und die Gespräche mit den Spielern oder Beratern führt, ist das leider nicht ganz so leicht wie bei Monopoly, sich mal die Schlossallee zu kaufen. Es ist schon ein bisschen schwieriger."

Fakt ist, das stellte der Bayern-Trainer klar, "dass ich gerne mit Lewy verlängern würde und wir als Klub gerne mit ihm verlängern würden. Das weiß Lewy auch."

Trotzdem muss beim FC Bayern abgewogen werden, da Lewandowski sein Jahresgehalt sicherlich nicht unter die bislang rund 24 Millionen Euro im Jahr fallen lassen möchte, im August aber bereits 34 wird. Wie lange kann der Seriengewinner der kicker-Kanone dieses Level noch halten? Der Rekordmeister muss die Balance finden zwischen Lewandowskis Alter und höchsten Verdiensten sowie der perspektivischen, nicht allein auf die nächste Saison ausgerichteten Nachfolgeregelung.

Eine Ablenkung beim Spieler oder dem Rest der Mannschaft macht Nagelsmann wegen der öffentlichen Debatte zumindest nicht aus: "Ich habe schon immer das Gefühl und die Überzeugung, dass die Spieler selbstbewusst genug sind, mit der Situation klarzukommen."