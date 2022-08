Nagelsmanns Lob für de Ligt - mit zwei Einschränkungen

Matthijs de Ligt (22) soll der Abwehrchef beim FC Bayern werden. In Frankfurt aber eher noch nicht.

Bereit fühlt sich Matthijs de Ligt, sagt zumindest er, als ihn der kicker neulich zum Interview trifft. Gut eingefunden habe er sich in München und vor allem beim FC Bayern, das verschafft dem 67 Millionen Euro schweren Neuzugang aus Turin aber noch keine Einsatzgarantie für den Bundesliga-Auftakt am Freitagabend in Frankfurt.

Julian Nagelsmann sagte am Donnerstag zwar, de Ligt sei ein Kandidat für die Startelf, seine vorherigen und nachfolgenden Erklärungen über seinen als Abwehrchef eingeplanten Innenverteidiger ließen aber eher darauf schließen, dass um 20.30 Uhr jene Viererkette auf dem Platz stehen wird, die beim Supercup in Leipzig (5:3) begonnen hatte. "Da gibt’s nicht zwingend einen Grund, irgendwas verändern zu müssen."

Voll des Lobes ist der Bayern-Trainer trotzdem für de Ligt, den er als "unglaublich wichtig und interessant für uns" erachtet. Die bisherigen Trainingseinheiten stimmen ihn zuversichtlich, auch wenn der Niederländer noch Extra-Schichten benötigt, um nach den wenigen Einheiten bei Juventus auf das Bayern-Level zu kommen. "In Italien", erklärte de Ligt dem kicker, "trainiert man in der Regel etwas länger als bei Bayern, dafür sind die Einheiten hier etwas intensiver."

Auf sein Startelf-Debüt muss de Ligt noch warten

Aktuell wohl noch etwas zu intensiv. Fit wirkt de Ligt noch nicht, auch wenn Nagelsmann eher in eine andere Kerbe schlug: "Er braucht noch ein bisschen Zeit, sich an meine Idee zu gewöhnen, an den Spielstil. Gerade als Innenverteidiger gibt’s bei mir schon ein, zwei Verhaltensweisen, die vielleicht nicht überall der Fall sind. Wo man sich dran gewöhnen muss."

Außerdem "möchte ich einem Neuzugang die Chance geben, dass er, wenn er das erste Mal spielt, seine maximale Leistungsfähigkeit erreichen kann". Das betrifft ebenso Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui und Mathys Tel. "Wenn ich das Gefühl habe, sie sind jetzt bereit, aus ihrer Sicht die maximale Leistung zu bringen, dass sie eben medial nicht direkt in die Pfanne gehauen werden. Ich weiß ja, wie das ist, wenn einer für ein paar Euros kommt. Dann gibt’s einen großen Anspruch an den Spieler, und wer dann das erste Mal nicht gut performt oder gar nicht in der Lage ist, 100 Prozent zu performen, weil er vielleicht erst vier Tage im Training ist - wie jetzt bei Matthijs -, macht das in meinen Augen wenig Sinn. Dann ist der Spieler schon in einer Schublade, bevor er richtig angekommen ist."

Deshalb betonte Nagelsmann zur Sicherheit, dass de Ligt "ein ganz bedeutender Spieler wird. Er coacht jede Aktion, nicht nur von sich, auch von anderen. Er ist immer sehr präsent, versucht, alle zu unterstützen." Dass der zweitteuerste Einkauf der Klubgeschichte bei ausbleibender Einsatzzeit am Anfang Stunk machen würde, glaubt Nagelsmann nicht: "Matthijs ist ja ein cleverer Mann, der versteht, auf was es ankommt und der auch versteht, dass er noch keine acht Wochen hier ist. Er arbeitet sehr fleißig. Da geht es nur über das Fitnesslevel, alles andere kann der Spieler." Deswegen hat der FC Bayern ihn geholt.