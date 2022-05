Nagelsmanns Kritik an Wanner: "Ich wäre in erster Linie mal glücklich"

Paul Wanner (16) kam nach der Unterschrift unter seinen ersten Profi-Vertrag beim FC Bayern nur noch zu einem Kurzeinsatz. Julian Nagelsmann tritt auf die Bremse.

Am Montag, als der Großteil des Bayern-Kaders nach dem 2:2 gegen Stuttgart verschnaufen durfte, kam auch Paul Wanner nach dem Training an der Säbener Straße mal in die Position, als Autogrammgeber gefragt zu sein. Zwei aus China angereiste Fans bemühten sich lautstark um die Unterschrift des 16-Jährigen.

Eintrag in die Geschichtsbücher

So war es Ende Januar auch Julian Nagelsmann ergangen, allerdings unterschrieb der seinerzeit umworbene Wanner keine Trikots, sondern seinen ersten Profi-Vertrag beim FCB. Zuvor hatte sich der gerade erst 16 gewordene Teenager in die Geschichtsbücher des deutschen Rekordmeisters gespielt, als er beim Rückrunden-Auftakt gegen Gladbach (1:2) zum jüngsten Bundesliga-Profi aufstieg.

Auf den Hype und die Unterschrift folgten allerdings nur noch drei Einsatz-Minuten in der Bundesliga, zumeist kam Wanner in der U 19 zum Einsatz. "Er ist 16 Jahre und ein Jungprofi bei Bayern München", trat Nagelsmann am Freitag auf die Euphorie-Bremse. "Mir ist das alles zu unruhig gewesen in den letzten Wochen, im Hintergrund dieses Spielers. Da bin ich ganz offen und ehrlich. Das ist nicht ganz so mein Fall."

Nagelsmann: "Was im Leben ist schon superleicht?"

Soll heißen: Zu viele Forderungen, zu viel Gerede über einen Teenager, der genauso gut auch für die U 17 spielen könnte. "Die Situation ist, dass Paul in der U 23 aufgrund des Alters in diesem Jahr nicht spielen durfte", ergänzte Nagelsmann und ließ auch Kritik raus: "Die U-19-Spiele, die er gemacht hat, waren nicht immer so, dass ich auf der Tribüne saß und gesagt habe, da schlackere ich mit beiden Ohren. Es ist schon meine Erwartungshaltung als Trainer, dass du dann, wenn du bei den Profis trainierst, einer der besten sein solltest auf dem Feld." Was nicht der Fall war. "Dass die Situation nicht immer leicht ist, weiß ich, aber was im Leben ist schon superleicht? Wenige Dinge."

"Er gibt Gas und bemüht sich"

Ein "hochtalentierter Spieler" sei Wanner zweifelsfrei, mit "extrem viel Potenzial". "Er hat aber auch noch sehr viel Zeit, sich optimal zu entwickeln. Wenn ich jetzt noch 16 wäre und die Chance hätte, bei Bayern München bei den Profis zu trainieren, wäre ich in allererster Linie mal glücklich, dass ich diese Chance habe. Dann versuche ich, jeden Tag im Training das Beste daraus zu machen - das macht er auch, er gibt Gas und bemüht sich."

Der FC Bayern hat "keine Hektik" im Fall Wanner, auch am Samstag in Wolfsburg wird der Mittelfeldspieler jedoch nicht zum Einsatz kommen. Er befindet sich bereits bei der U-17-Nationalmannschaft, für die die EM in Israel ansteht.

"Er wird sicherlich mehr Spielzeit kriegen können" in der kommenden Saison, so Nagelsmann. Trotzdem fordert der Trainer die "nötige Ruhe": "Er ist gerade mal 16 geworden, wird im Dezember 17. Mit 17 muss man konstant auf diesem Niveau trainieren und glücklich sein, dass man das machen kann. Und dann wird man Einsatzzeiten kriegen, wenn die Leistungen stimmen."